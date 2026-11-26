بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي يوقعان اتفاقية لدمج العمليات، مما ينشئ أكبر مجموعة إسلامية في الإمارات بأصول تتجاوز 585 مليار درهم بعد الموافقات.

أعلن بنك دبي الإسلامي و بنك الإمارات دبي الوطني عن توقيع اتفاقية استراتيجية تشمل شراء أسهم تتيح للجهة الأولى الاستحواذ الكامل على مصرف الإمارات الإسلامي ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل ل بنك الإمارات دبي الوطني ، حيث حصلت الاتفاقية على موافقة مجلسي الإدارة بالمؤسستين.

آلية الاستحواذ وقيمة الصفقة

تتضمن هذه العملية المالية انتقال ملكية 100 بالمئة من رأس المال المصدر لمصرف الإمارات الإسلامي إلى بنك دبي الإسلامي، مما يدمج مؤسستين رائدتين في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية لإنشاء مجموعة مصرفية أكبر وأكثر تنوعاً وقوة.

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ومن المتوقع أن تصل قيمة الأصول المجمعة للمؤسسة الموحدة بعد إتمام الصفقة إلى حوالي 585 مليار درهم، مما يرسخ مكانة بنك دبي الإسلامي كأكبر مجموعة مصرفية إسلامية في الإمارات العربية المتحدة ويجعله ثاني أكبر مجموعة مصرفية إسلامية مدرجة في البورصة عالمياً من حيث إجمالي الأصول.

الآثار المالية والرؤية الاستراتيجية

يسعى هذا الاندماج إلى تعزيز قدرة المجموعة على تقديم خدمات تمويل وادخار ومدفوعات واستثمار شاملة للأفراد والشركات والمؤسسات، مع دعم الاستثمار المستمر في القدرات الرقمية وتطوير المنتجات المالية المتطورة.

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وستعمل قاعدة الودائع القوية لمصرف الإمارات الإسلامي على تعزيز مزيج مصادر التمويل للمجموعة مجتمعة، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه القاعدة الأوسع نطاقاً، جنباً إلى جنب مع فرص تحسين تكاليف التمويل، إلى تحسين كفاءة التمويل ودعم هوامش التمويل الصافية للكيان الجديد.

مواقف الأطراف المعنية والمستفيدين

أعرب بنك دبي الإسلامي عن التزامه الاستراتيجي طويل الأمد تجاه المؤسسة الجديدة، مشيراً إلى أن الصفقة تمثل فرصة مهمة لدبي لإنشاء مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي.

بدوره، أكد بنك الإمارات دبي الوطني أن المقابل الكامل بالأسهم سيمكّن البنك ومساهمينه من المشاركة في النمو المستقبلي للكيان الموحد، وإمكانات خلق القيمة، والتوزيعات المستقبلية، مما يفتح آفاقاً جديدة للمساهمين في النجاح التجاري.

المتطلبات التنظيمية والخطوات القادمة

لا تزال إتمام عملية الاستحواذ رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين المطلوبة، بما في ذلك الموافقات النهائية من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة سوق المال والسلطات الأخرى ذات الصلة.

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ومن المقرر أن تخلق هذه الصفقة فرصاً لتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تقاسم البنية التحتية، وتحسين شبكة الفروع، وتبسيط العمليات، مما يدعم الربحية وتوليد رأس المال العضوي بمرور الوقت لصالح جميع الأطراف المعنية.