بنك السلام يحقق أرباحاً قياسية بنهاية سبتمبر 2026 بزيادة 20.4 في المئة

كشف بنك السلام عن تحقيقه صافي أرباح قياسي بلغ 185.8 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بفضل النمو المستدام في الإيرادات وتعزز المركز المالي.

حقق بنك السلام مستويات غير مسبوقة من الربحية خلال الفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مدفوعاً بأداء مالي متميز يعكس متانة الهيكل التشغيلي للمجموعة ونمو قاعدة رأس المال. أشارت البيانات الرسمية إلى ارتفاع صافي الأرباح العائدة لمساهمي بنك السلام بنسبة 20.4 في المئة، لتصل إلى 185.8 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ154.3 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2025. تأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية واضحة تركز على جودة الأرباح واستدامة النمو المالي في الأسواق الإقليمية.

آليات النمو المالي والأرباح القياسية

يعكس الأداء المالي لبنك السلام مرونة عالية في نموذج الأعمال، حيث ساهمت مصادر الإيرادات المستدامة من الأنشطة المصرفية الأساسية والعمليات الإقليمية في دفع النمو. سجل الدخل من الصكوك ارتفاعاً بنسبة 19.1 في المئة ليصل إلى 232.3 مليون دولار أمريكي، بينما نما صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 16.6 في المئة ليبلغ 63.2 مليون دولار أمريكي. هذه الزادات تعزز بشكل مباشر صافي الأرباح وتؤكد قدرة المجموعة على التنويع في مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على متغيرات السوق التقليدية.

Also read هاني سويلم: مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 محطة مهمة للعمل الدولي في مجال المياه

استمر مسار النمو التصاعدي في ربحية مجموعة بنك السلام لسنوات متتالية، حيث سجل صافي الأرباح ارتفاعاً سنوياً على مدى السنوات الست الماضية. بالمقارنة مع عام 2020، ارتفع صافي الأرباح العائدة للمساهمين بأكثر من ثمانية أضعاف، حيث كان يبلغ آنذاك 21.4 مليون دولار أمريكي، محققاً معدل نمو سنوي مركب بلغ 43.4 في المئة. هذا الرقم يبرز التحول الجذري الذي شهدته المجموعة في قدرتها على توليد القيمة طويلة الأجل.

تعزيز العوائد للمساهمين والأصول

ساهم الارتفاع الكبير في الأرباح مباشرة في تحسين مؤشرات العائد على رأس المال، حيث ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 17.2 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بـ16.4 في المئة في العام السابق. كما تحسن العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 1.3 في المئة، متجاوزاً مستوى 1.1 في المئة المسجل في الفترة المقارنة من عام 2025. على المدى الطويل، ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بمستواه البالغ 3.5 في المئة في عام 2020.

Advertisement

واصلت مجموعة بنك السلام تنويع مصادر إيراداتها من خلال منصة ASB Capital، حيث وسعت نطاق منتجاتها بإطلاق صناديق استثمارية متنوعة تشمل صندوق السيصة وصندوق Principal متعدد الأصول وصندوق StepStone للتمويل الخاص. بلغت إجمالي الأصول بنهاية الربع الثالث من عام 2026 نحو 21.47 مليار دولار أمريكي، مع وجود أصول تمويل بقيمة 10.65 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 14.58 مليار دولار أمريكي، مدعومة بقاعدة تمويلية مستقرة ومتنوعة تضمن استقرار التدفقات النقدية.

التزامات رأس المال وموقف السيولة

عزز بنك السلام مركزه المالي من خلال زيادة حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 5.9 في المئة لتصل إلى 1.30 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ1.23 مليار دولار في نهاية عام 2025. بلغ نسبة كفاية رأس المال الموحدة 24.9 في المئة بنهاية الربع الثالث، مما يوفر قدرة مالية واسعة لدعم مبادرات النمو المستقبلية. كما حققت حقوق الملكية العائدة للمساهمين ارتفاعاً بنسبة 74.4 في المئة مقارنة بقيمة 744.7 مليون دولار في نهاية عام 2020.

حافظ البنك على معايير سيولة عالية تتجاوز الحدود الرقابية المطلوبة، حيث بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 269.3 في المئة، فيما وصلت نسبة صافي التمويل المستقر إلى 124.1 في المئة. وتعليقاً على هذه النتائج، أكد الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام، أن الأداء القياسي يعزز مكانة المجموعة كقائد مالي إقليمي. وأضاف رفيق النايض، الرئيس التنفيذي، أن الأولويات تتركز على تعزيز كفاءة الميزانية العمومية وتوسيع الدخل عبر الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والتأمين التكافلي.