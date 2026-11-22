كشف بنك قناة السويس عن نمو محفظة قروض الأفراد بنسبة 26.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما سجلت قروض المؤسسات نموا بنسبة 20.2% بنهاية سبتمبر 2026.

أظهرت البيانات المالية الصادرة عن بنك قناة السويس تحقيق نمو قوي في محافظ القروض والتسهيلات المقدمة للأفراد والمؤسسات بنهاية سبتمبر 2026. سجل إجمالي محفظة قروض الأفراد وتسهيلاتهم ارتفاعا ليصل إلى 14.621 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.549 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يمثل زيادة صافية قدرها 3.072 مليار جنيه.

قفزة في قروض الأفراد وبطاقات الائتمان

يأتي هذا الارتفاع ليسجل نسبة نمو إجمالية بلغت 26.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مما يعكس توسعا ملحوظا في الأنشطة التجارية الخاصة بالعملاء الأفراد. واستحوذت القروض الشخصية على الحصة الأكبر من محفظة التجزئة، حيث بلغت قيمتها 14.132 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 11.295 مليار جنيه في نهاية العام السابق.

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سجلت القروض الشخصية زيادة قدرها 2.837 مليار جنيه، بواقع نمو بنسبة 25.1% خلال الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بشكل حاد لتصل إلى 359.168 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 202.666 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو مذهل بلغ 77.2%.

كما شهد الحسابات الجارية المدينة للأفراد ارتفاعا كبيراً، حيث قفزت الأرصدة لتسجل 129.804 مليون جنيه مقابل 51.752 مليون جنيه في الفترة المرجعية، محققة نموا بنسبة 150.8%. وبلغ صافي محفظة قروض وتسهيلات الأفراد في النهاية 14.376 مليار جنيه، مقابل 11.411 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مسجلا نموا بنسبة 26%.

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توسع محفظة المؤسسات والقروض المباشرة

على صعيد المؤسسات، شملت البيانات القروض الصغيرة الموجهة للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات إلى 138.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 115.494 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وشكلت هذه الزيادة زيادة صافية قدرها 23.306 مليار جنيه، بنسبة نمو إجمالية بلغت 20.2%.

وتوزعت محفظة قروض المؤسسات بين عدة فئات، حيث سجلت القروض المباشرة قيمة 60.157 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 42.768 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو قدره 40.7%. وفي قطاع الحسابات الجارية، بلغت القيمة 58.998 مليار جنيه مقابل 54.349 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.6%.

أما قروض وتسهيلات المؤسسات المشتركة، فسجلت قيمة 19.645 مليار جنيه مقابل 18.376 مليار جنيه في الفترة السابقة، بنسبة نمو بلغت 6.9% وبلغ صافي محفظة قروض وتسهيلات المؤسسات 134.182 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 111.522 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو إجمالية بلغت 20.3%.