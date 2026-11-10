بنك الاستثمار الأوروبي يعلن عن 30 مليار يورو لتمويل التكيف المناخي

كشف بنك الاستثمار الأوروبي عن تخصيص 30 مليار يورو لمشاريع التكيف مع المناخ خلال 2026-2030 ضمن مشاركته في مؤتمر COP31 بتركيا.

تستعد مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لطرح حزمة مبادرات تستهدف توسيع التمويل الأخضر وتسريع تنفيذ المشروعات المناخية، خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، والذي تتواصل أعماله حتى 20 نوفمبر الجاري.

إطلاق خطة التكيف بميزانية ضخمة

تضع المجموعة تحويل الالتزامات المناخية إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتنفيذ على رأس أولويات مشاركتها، إذ تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من "خطة التكيف مع تغير المناخ".

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وتشمل هذه الخطة تخصيص تمويل لا يقل عن 30 مليار يورو خلال الفترة من 2026 إلى 2030، لمساندة الدول الأوروبية وغيرها حول العالم في التعامل مع المخاطر المتصاعدة للظواهر الجوية المتطرفة، وفق بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

أولويات التنفيذ والشراكات الاستراتيجية

لا يقتصر نطاق الخطة على توفير التمويل، بل يشمل تحسين إعداد المشروعات وزيادة القدرة على استقطاب رؤوس الأموال العامة والخاصة، إلى جانب دعم فرص العمل وقطاعات الصحة وحماية الطبيعة.

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ويهدف البنك أيضًا إلى فتح أسواق جديدة أمام التقنيات التي تسهم في تعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات تغير المناخ، مع التركيز على الجانب التنفيذي.

وقال أمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن الأولوية خلال مؤتمر COP31 ينبغي أن تكون للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، عبر تحويل التعهدات المناخية إلى استثمارات فعلية.

تعاون البنوك الدولية وتسجيل أرقام قياسية

وأضاف أمبرواز فايول أن خطة التكيف الجديدة تمثل جزءًا مهمًا من هذا التوجه، مؤكدًا أن التعاون الوثيق مع الشركاء يتيح تحويل الخطط المناخية إلى مشروعات ملموسة، وبناء اقتصادات أكثر قوة وقدرة على مواجهة الأزمات.

وفي إطار جهوده لتوسيع نطاق العمل المناخي، سيعرض البنك أوجه تعاونه مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، بهدف زيادة التمويل المتاح وتيسير الحصول عليه، ومساعدة الدول على تحويل أولوياتها في مجالات المناخ والطبيعة والتنمية إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

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المسؤوليات القادمة وآليات الشفافية المالية

ومن المقرر أن يتولى بنك الاستثمار الأوروبي العام المقبل رئاسة مجموعة رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات التمويل التنموي.

وسجل التمويل المناخي الذي قدمته بنوك التنمية متعددة الأطراف حول العالم مستوى قياسيًا خلال عام 2025، بلغ 163 مليار دولار، خصص منها 103 مليارات دولار للاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وخلال مؤتمر COP31، ستستعرض هذه البنوك ما تحقق في ملفات التكيف مع تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود، والاستراتيجيات المناخية طويلة الأجل، وآليات إتاحة التمويل المناخي.

كما تشمل الأجندة توحيد مقاييس قياس النتائج وتطوير الشفافية من خلال التقارير الرقمية لضمان دقة المتابعة وتأثير الاستثمارات المناخية علىGround.