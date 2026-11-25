بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان ونادي قضاة مصر لتقديم حلول تمويلية وبنكية متكاملة لأعضاء النادي بمزايا تنافسية، في إطار استراتيجية التوسع في السوق المصري.

وقع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون رسمي مع نادي قضاة مصر ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة الخدمات المصرفية المتخصصة الموجهة لأعضاء الهيئة القضائية في مصر. يهدف هذا التعاون إلى إتاحة مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة، والتي تشمل برامج التمويل الشخصي والعقاري، بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية المتكاملة.

تفاصيل الخدمات المالية المخصصة للقضاة

يوفر البروتوكول الجديد لواصي العدالة وعضو النيابة العامة باقة متنوعة من الأوعية الادخارية وحسابات التوفير، مصممة خصيصًا لتتوافق مع الاحتياجات المالية المتغيرة لهذه الشريحة المميزة. تتيح البطاقات الائتمانية التي ينص عليها الاتفاق الاستفادة من برامج تقسيط المشتريات عبر شبكة واسعة ومتنوعة من التجار والموردين المعتمدين على مستوى الجمهورية.

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تم تصميم هذه العروض المالية بمزايا تنافسية عالية، تهدف إلى تلبية تطلعات أعضاء النادي ودعم رفاهيتهم المالية. يأتي هذا الإطلاق في إطار الخطة الطموحة لبنك التعمير والإسكان لتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، والتوسع في تقديم خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء بدقة وفعالية.

رؤية البنك الاستراتيجية والتطور المؤسسي

أكد محمد جميل، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن المؤسسة تتبنى استراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كبنك متكامل يقدم مختلف الخدمات والحلول المصرفية المتطورة. يركز البنك على تعزيز قدرته التنافسية من خلال التوسع في أنشطته التجارية، وتطوير منتجاته وخدماته بشكل مستمر، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المحلي.

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ويحرص البنك على مواصلة تطوير وتنويع محفظة منتجاته، والتي تشمل خدمات التجزئة المصرفية، والتمويل الشخصي والعقاري، والبطاقات المصرفية، والحلول الادخارية والاستثمارية. يمتد هذا التطور ليشمل التوسع في قنواته المصرفية الرقمية، مما يعكس تطور نموذج أعماله ويعزز قدرته على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

تأكيدات قيادات البنك والنادي حول الشراكة

شهد مراسم توقيع البروتوكول محمد رفعت، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالإضافة إلى وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والتمويل العقاري والفروع بالبنك. حضر الحدث أيضًا عدد من قيادات البنك العليا وأعضاء مجلس إدارة النادي، في إشارة إلى الأهمية القصوى التي يوليها الجانبان لهذا التعاون الاستراتيجي.

وأشار جميل إلى أن رؤية بنك التعمير والإسكان تتمثل في أن يصبح ضمن مقدمة الاختيارات البنكية للعملاء في السوق المصري. يعتمد البنك في تحقيق هذا الهدف على نهج يرتكز على الابتكار المستمر، وتطوير المنتجات والحلول المصرفية، والارتقاء بمستويات التميز في خدمة العملاء لضمان تجربة مصرفية سهلة ومرنة.

آفاق التعاون المستقبلي وتأثيره على العملاء

يرى بنك التعمير والإسكان أن التوسع في إقامة الشراكات المؤسسية مع مختلف القطاعات والكيانات المهنية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيته. تتيح هذه الشراكات فرصًا للتعرف على احتياجات شرائح جديدة من العملاء، وتطوير عروض مصرفية متخصصة تتناسب مع متطلباتهم، مما يسهم في تنمية حجم الأعمال.

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كما أعرب جميل عن اعتزازه بالتعاون مع نادي قضاة مصر، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس حرص البنك على توظيف تنوع وتكامل خدماته المصرفية لتقديم حلول تلبي احتياجات القضاة وأعضاء النيابة العامة. يهدف البنك إلى توفير تجربة مصرفية أكثر مرونة وكفاءة من خلال تسخير إمكانات شبكة فروعه وقنواته المصرفية الرقمية.