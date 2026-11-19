كشف بنك القاهرة عن نمو المحفظة الائتمانية بنسبة 8.5% بنهاية سبتمبر 2026 لتصل إلى 240.71 مليار جنيه، مدفوعاً بارتفاع القروض العقارية والشخصية.

أظهرت القوائم المالية المستقلة ل بنك القاهرة أن محفظة القروض العقارية لديه قفزت بنسبة 21.8% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، لتسجل قيمة 15.64 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 12.85 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 2.79 مليار جنيه.

توسع محفظة الأفراد والشخصية

ارتفع إجمالي محفظة قروض الأفراد لدى بنك القاهرة إلى 111.10 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 102.31 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 8.6% مدفوعاً بزيادة القروض الشخصية والعقارية وبطاقات الائتمان.

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جاءت القروض الشخصية في مقدمة مكونات محفظة الأفراد بقيمة 88.74 مليار جنيه، مقابل 83.58 مليار جنيه في ديسمبر 2025، فيما ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان إلى 5.69 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.43 مليار جنيه.

وفي المقابل، تراجعت أرصدة الحسابات الجارية المدينة للأفراد لدى بنك القاهرة إلى 1.02 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.46 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

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نمو تمويلات المؤسسات والشركات

على صعيد تمويلات المؤسسات، ارتفع إجمالي المحفظة لدى بنك القاهرة، شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية، إلى 148.02 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 136.98 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو يقارب 8.1%.

وتوزعت محفظة المؤسسات بين قروض مباشرة بقيمة 59.86 مليار جنيه، مقابل 60.25 مليار جنيه، وحسابات جارية مدينة بلغت 48.83 مليار جنيه، مقارنة بنحو 41.34 مليار جنيه.

كما ارتفعت أرصدة القروض المشتركة لدى بنك القاهرة إلى 37.48 مليار جنيه، مقابل 33.90 مليار جنيه، فيما سجلت المستندات المخصومة نحو 1.85 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.49 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

إجمالي القروض والمخصصات الائتمانية

أظهرت الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ارتفاع إجمالي قروض وتسهيلات العملاء لدى بنك القاهرة إلى 259.12 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 239.30 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

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بلغ مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة نحو 18.33 مليار جنيه، مقارنة بـ 17.39 مليار جنيه، فيما سجل الخصم غير المكتسب للمستندات المخصومة نحو 81.99 مليون جنيه، مقابل 52.69 مليون جنيه.

وبذلك ارتفع صافي محفظة قروض وتسهيلات العملاء إلى 240.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 221.85 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، محققاً نمواً بنسبة 8.5%.

توزيع الأرصدة غير المتداولة والمتداولة

على مستوى التوزيع الزمني للأرصدة لدى بنك القاهرة، ارتفعت الأرصدة غير المتداولة إلى 162.33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 141.99 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بينما تراجعت الأرصدة المتداولة إلى 96.79 مليار جنيه، مقارنة بنحو 97.31 مليار جنيه.