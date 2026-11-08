بنك مصر يعلن انتقال القطاع المالي للتمكين الرقمي بعد الشمول

إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة ببنك مصر يكشف عن تحول مصر من الشمول إلى التمكين المالي في مؤتمر Cairo ICT مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية

أعلن إيهاب درة ، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك مصر ، أن القطاع المصرفي المصري يشهد تحوّلًا استراتيجيًا جوهريًا، حيث ينتقل حاليًا من مرحلة الشمول المالي التي سادت في السنوات السابقة، إلى مرحلة جديدة تعتمد على مفاهيم "التمكين المالي". هذا التحول يهدف بشكل أساسي إلى منح العملاء القدرة على التحكم الكامل في احتياجاتهم المالية، واختيار المنتجات والخدمات التي تناسبهم بدقة، مع ضمان أعلى معايير سهولة الاستخدام والأمان.

أهداف التمكين المالي في مصر

وشدد درة على أن مصر حققت تقدماً كبيراً وملحوظاً في ملف الشمول المالي خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل الجهود المكثفة والمبادرات المتعددة التي أطلقها كل من البنوك ومؤسسات الدولة والجهات التنظيمية. كما لعبت شركات الاتصالات ومؤسسات التكنولوجيا المالية دوراً محورياً في هذا المسار، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية لتحقيق هدف ضم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين إلى المنظومة المالية الرسمية.

Also read تحت رعاية وزارة الاتصالات.. التفاصيل الكاملة لمعرض Cairo ICT

جاءت هذه التصريحات الصريحة خلال مشاركة إيهاب درة في الجلسة الثانية من مؤتمر التكنولوجيا المالية "PAFIX 26"، والذي يعد جزءاً من فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT". وتناولت النقاشات في هذه الجلسة المتخصصة مستقبل العلاقة المتطورة بين البنوك التقليدية والمؤسسات غير المصرفية، بالإضافة إلى التحولات العميقة التي يشهدها نموذج المنافسة السائد في سوق الخدمات المالية الحديثة.

تحديات السوق الحالي والمستقبل

وأوضح رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر أن التحدي الاستراتيجي الحالي لم يعد مقتصراً فقط على إدخال مزيد من العملاء الجدد إلى المنظومة المصرفية الرسمية، وإنما يتمثل التحدي الجوهري في تعظيم استفادة العملاء الحاليين من الخدمات المالية المتاحة لهم بشكل كامل. يسعى القطاع إلى منح العملاء مرونة أكبر في تحديد احتياجاتهم المالية الدقيقة وحجم المنتجات التي يحتاجون إليها فعلياً.

Advertisement

وأضاف أن تحقيق أهداف التمكين المالي يتطلب بشكل غير قابل للتفاوض تطوير تجربة العميل عبر مختلف القنوات المصرفية، سواء التقليدية أو الرقمية. يجب التركيز بشكل كبير على سهولة الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها بشكل مستمر، إلى جانب تعزيز مستويات الأمان والحماية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني عالمياً.

الشراكة تسبق المنافسة

وفيما يتعلق بالعلاقة المتطورة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، أكد إيهاب درة أن المؤسسات الكبرى لم تعد تمتلك رفاهية الاعتماد على المنافسة المطلقة فقط. كما أن التعاون الكامل غير واقعي في ظل اختلاف الأهداف التجارية لكل مؤسسة، وتباين نماذج الأرباح والتكاليف بشكل كبير بين القطاعات المختلفة.

وشدد رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر على أن قاعدة "الشراكة تسبق المنافسة" أصبحت مبدأً هاماً وضرورياً لتطوير سوق الخدمات المالية بشكل متكامل. أكد ضرورة بناء نماذج أعمال جديدة تقوم على التكامل وتبادل المصالح بين المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، بما يسهم في تنمية السوق ككل، ويتيح لكل طرف تحقيق مصالحه التجارية والحصول على حصة مناسبة من النمو.

ولفت درة إلى أن امتلاك البيانات ومعرفة الجهة التي تؤول إليها ملكية بيانات العملاء يمثلان أحد أبرز محاور المنافسة والنقاش الحاد بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية. هذا التنافس يتزايد بشكل ملحوظ في ظل الاعتماد الكبير على البيانات في تطوير المنتجات المصرفية وتخصيص الخدمات وفقاَ لاحتياجات المستخدمين بشكل دقيق.

Advertisement

وأكد في خروجه أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين التعاون والتنافس، بحيث تستفيد المؤسسات من الشراكات الاستراتيجية في توسيع قاعدة السوق وتطوير الخدمات، مع الحفاظ على مصالحها التجارية وقدرتها التنافسية في السوق.