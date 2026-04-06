بنك CIB يحذر ملايين العملاء من الاحتيال الإلكتروني لحماية الأموال

تحذير عاجل من بنك CIB لعملائه بشأن تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، مع تقديم نصائح وإرشادات لحماية الأموال.

عاجل تحذير من بنك CIB لملايين العملاء لتجنب خسارة الأموال في ظل تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، أصدر بنك CIB تحذير ًا عاجلاً لملايين عملائه، محذرًا من الوقوع ضحية لمحاولات الاحتيال التي تستهدف سرقة المعلومات الشخصية والمالية. يركز ال تحذير على أهمية توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الرسائل والإعلانات التي تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الشخصية، والتي غالبًا ما تكون مصممة لخداع العملاء والحصول على بياناتهم الحساسة.

يشمل التحذير أيضًا التأكيد على أن البنك لا يطلب أبدًا معلومات مثل أرقام الحسابات أو كلمات المرور أو رموز التحقق عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعو العملاء إلى عدم مشاركة مثل هذه المعلومات مع أي جهة غير موثوقة.\يشدد البنك على أن الاحتيال الإلكتروني يتخذ أشكالًا متعددة، بما في ذلك الصفحات الوهمية والرسائل المضللة التي تدعي تقديم جوائز أو عروض مغرية. ويحث البنك العملاء على عدم النقر على أي روابط مشبوهة، والتأكد من مصداقية أي موقع إلكتروني قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية. كما يحذر البنك من المحتالين الذين يتصلون بالعملاء أو يرسلون رسائل لطلب معلومات شخصية، مشددًا على أن هذه الممارسات تعد علامة تحذير واضحة على محاولة احتيال. يعتبر البنك أن مسؤولية الحفاظ على سرية البيانات مشتركة، ويؤكد أنه غير مسؤول عن أي خسائر مالية تنجم عن مشاركة العملاء لمعلوماتهم مع جهات غير آمنة.\كجزء من هذا التحذير، قدم بنك CIB بعض النصائح والإرشادات لتعزيز حماية العملاء من الاحتيال. وتشمل هذه النصائح مراجعة معاملات الحساب بانتظام والتبليغ عن أي نشاط مشبوه على الفور. كما يشجع البنك العملاء على تحديث كلمات المرور بانتظام واستخدام كلمات مرور قوية ومعقدة. إضافة إلى ذلك، يوصي البنك بالتحقق دائمًا من عنوان URL للمواقع الإلكترونية قبل إدخال أي معلومات، والتأكد من أن الموقع آمن وموثوق به. يعزز هذا التحذير من أهمية الوعي والحذر في العصر الرقمي، حيث تتزايد التهديدات الإلكترونية بشكل مستمر. يهدف البنك من خلال هذا التحذير إلى تمكين عملائه بالمعرفة والأدوات اللازمة لحماية أنفسهم من الاحتيال المالي والحفاظ على أموالهم آمنة





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

