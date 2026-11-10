بنك SAIB يوقع اتفاقية مع بي.إم.بى لتطبيق حلول UiPath للأتمتة

بنك SAIB يوقّع شراكة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع شركة بي.إم.بى مصر لتفعيل حلول الأتمتة الذكية من منصة UiPath، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

أعلن بنك SAIB رسمياً عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها ثلاث سنوات مع شركة "بي.إم.بى - مصر"، التي تعمل كوكيل منفذ للشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا "يو آي باث" (UiPath). تهدف هذه الشراكة إلى تفعيل أحدث حلول الأتمتة الذكية داخل عمليات البنك، مما يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

تفاصيل الاتفاقية وآلية التنفيذ التقني

يأتي توقيع هذه الاتفاقية بالتزامن مع انعقاد فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، في إطار توجه البنك الاستراتيجي نحو تبني أحدث الحلول التكنولوجية العالمية لتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي المصري. تنص الخطة المعتمدة على الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتطورة لمنصة UiPath عبر خطة عمل تمتد لثلاث سنوات متتالية.

Also read منتخب مصر للكاراتيه يشارك في كأس العالم بالصين بـ3 فرق.. والدهراوي يدعم البعثة

تركز آلية التنفيذ على التوسع في تطبيق حلول الأتمتة بمختلف القطاعات التشغيلية بالبنك، وتطوير بيئة العمل المؤسسي بما يتماشى مع توجهات البنك نحو الابتكار المستمر. يستهدف هذا المشروع تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمليات الداخلية، مما يدعم تحقيق النمو المستدام للبنك ويواكب التطورات التكنولوجية السريعة في قطاع البنوك.

المواقف الرسمية والرؤية الاستراتيجية للإدارة

عبر أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB، عن اعتزازه الكبير بهذه الشراكة، مؤكداً أنها تمثل خطوة محورية في مسيرة البنك نحو تبني تقنيات عالمية متقدمة في مجال الأتمتة الذكية. أشار نجيب إلى أن هذه الخطوة تعزز كفاءة تنفيذ العمليات المصرفية من حيث السرعة والدقة والمرونة، وينعكس ذلك إيجابياً وبشكل ملموس على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

Advertisement

من جانبه، أكد محمد مسعد، المدير الإقليمي لإدارة الأتمتة الذكية وتحليل البيانات بشركة "بي.إم.بى - مصر"، أن التعاون يمثل دعماً قوياً لمسيرة التحول الرقمي بالبنك. ووضح أن الشركة ملتزمة بتقديم الدعم الاستشاري والفني اللازم لتنفيذ خطة الأتمتة الذكية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من إمكانات المنصة العالمية وبناءً على الخطوات السابقة.

التأثير المباشر والتطور المستقبلي للخدمات

تندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية متكاملة للنمو والاستقرار التي وضعها بنك SAIB للفترة من 2027 إلى 2031، والتي تم اعتمادها بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة. تسعى هذه الاستراتيجية إلى بناء نموذج مصرفي أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في السوق، مما يعزز القدرة التنافسية للبنك في البيئة المصرية.

كما تبرز هذه الخطوة أهمية كبيرة بالتزامن مع احتفال بنك SAIB بمرور 50 عاماً على تأسيسه، مما يعكس امتداد خبراته وقدرته على مواصلة التطور مع الحفاظ على أسس الاستقرار المالي والانضباط التشغيلي. يرتكز محور المستقبل على تبسيط العمليات المصرفية، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم الأنشطة والخدمات.

في إطار مشاركته الفاعلة في معرض Cairo ICT 2026، يستعرض بنك SAIB جناحاً تفاعلياً يضم مجموعة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية. يتيح هذا الجناح للزوار فرصة التعرف المباشر على الحلول المتاحة والتواصل مع ممثلي البنك، مما يعكس التزام المؤسسة بتحقيق التوازن بين التوسع، والكفاءة، وإدارة المخاطر لضمان استدامة الأعمال وخدمة الاقتصاد المصري.