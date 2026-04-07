بني سويف تشهد فعاليات تنموية هامة: افتتاح ملتقى التوظيف، تكريم الأمهات المثاليات، وتطوير البنية التحتية

شهدت محافظة بني سويف سلسلة من الفعاليات الهامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، شملت افتتاح الملتقى الأول للتوظيف بجامعة بني سويف الأهلية، وتكريم الأمهات المثاليات، وتوجيهات بتطوير مزلقانات السكك الحديدية، مما يعكس التزام المحافظة بالتنمية الشاملة.

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية سلسلة من الفعاليات الهامة والمشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز التنمية في مختلف المجالات، وتلبية احتياجات المواطنين. من أبرز هذه الفعاليات افتتاح الملتقى الأول للتوظيف بجامعة بني سويف الأهلية، والذي يمثل خطوة هامة في ربط التعليم ب سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين.

كما تضمنت الأخبار تكريم الأمهات المثاليات، تقديراً لجهودهن وعطائهن في بناء المجتمع، بالإضافة إلى توجيهات المحافظ بتذليل العقبات أمام مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية، مما يعكس حرص المحافظة على تحسين البنية التحتية وسلامة المواطنين. يعكس هذا الزخم التنموي رؤية محافظة بني سويف في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في مختلف المجالات. تعكس هذه الجهود التزام المحافظة بتوفير بيئة تعليمية متطورة وفرص عمل واعدة، بالإضافة إلى دعم الأسر والمجتمع. تهدف هذه الفعاليات والمشاريع إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار والازدهار في المحافظة. \في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، افتتحت جامعة بني سويف الأهلية الملتقى الأول للتوظيف، والذي شهد حضورًا كبيرًا من القيادات التنفيذية والأكاديمية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات. تفقد الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عددًا من معامل الجامعة، للوقوف على الإمكانيات التعليمية والتقنية المتاحة، ومدى جاهزيتها لدعم العملية التعليمية وربطها بسوق العمل. خلال الفعاليات، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع الطلاب، وصعد إلى مسرح الجامعة ووجه لهم رسالة تحفيزية، مؤكدًا على أهمية ربط التعليم بسوق العمل والتطوير المستمر للقدرات. وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من الطلاب، الذين عبروا عن سعادتهم بالتفاعل المباشر مع المحافظ والمسؤولين. يعتبر هذا الملتقى فرصة مهمة للخريجين للتواصل مع الشركات والمؤسسات، والتعرف على فرص العمل المتاحة في مختلف المجالات. كما يهدف إلى توجيه الطلاب وإرشادهم لاختيار المسارات المهنية المناسبة لهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل. يمثل هذا الملتقى خطوة إيجابية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة بني سويف.\من ناحية أخرى، شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف الاحتفالية التي أقيمت لتكريم الأمهات المثاليات، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي. أعرب المحافظ عن تقديره وامتنانه للأمهات المثاليات، مشيدًا بدورهن في بناء المجتمع وتنشئة الأجيال. وأكد على أهمية دعم الأسر وتوفير الرعاية اللازمة للأمهات، تقديرًا لجهودهن وتضحياتهن. خلال الاحتفالية، تم توزيع الهدايا على الأمهات المثاليات، تقديرًا لهن على جهودهن وعطائهن. بالإضافة إلى ذلك، وجه المحافظ بتذليل العقبات أمام مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية، مؤكدًا على أهمية تحسين البنية التحتية وتوفير السلامة والأمان للمواطنين. تهدف هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس حرص المحافظة على تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في مختلف المجالات





