بوابة مرور مصر تعلن فتح باب المزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات

بوابة مرور مصر الإلكترونية أعلنت فتح باب المزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل الرقم والحروف «ج و 3»، حيث وصلت قيمة المزايدة الحالية إلى 550 ألف جنيه، وسط مشاركة شخصين فقط حتى الآن، على أن تُغلق المزايدة يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري. وتتيح بوابة مرور مصر للمواطنين إمكانية الدخول في مزادات إلكترونية للحصول على لوحات سيارات مميزة، من خلال عرض مجموعة من الأرقام والحروف الخاصة باللوحات المعدنية المتاحة للمزايدة بشكل رسمي ومنظم. وتتم عملية المشاركة عبر عدد من الخطوات الإلكترونية، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر، ثم الضغط على خدمة «لوحتك»، يليها تسجيل الدخول بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم اختيار «كوّن لوحتك الآن»، وإدخال الأرقام والحروف المراد حجزها، ثم الضغط على «بحث» لإرسال الطلب إلى إدارة الموقع. وبعد إدراج اللوحة ضمن المزادات المتاحة، يمكن للمستخدم متابعة حالة المزايدة، وفي حال الفوز يتم السداد إلكترونياً باستخدام بطاقة ائتمانية أو من خلال السداد النقدي في أحد فروع البنوك المعتمدة. وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود تطوير الخدمات المرورية الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين، إلى جانب تعزيز مفهوم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

