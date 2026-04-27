بوتين يشيد بشجاعة إيران.. وتركيب أول قضبان مترو الإسكندرية.. ونعى أحمد موسى اللواء كمال مدبولي

أخبار متنوعة تتضمن إشادة الرئيس بوتين بالشعب الإيراني، وتطورات مشروع مترو الإسكندرية، ونعي اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء، وموافقة لجنة الزراعة على اقتراح بشأن التسويق الزراعي.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره العميق للشعب ال إيران ي، مشيدًا بشجاعته وبطولته في الدفاع عن سيادته واستقلاله. وأكد بوتين أن الشعب ال إيران ي يظهر صلابة وعزيمة في مواجهة التحديات، وأن روسيا تقف إلى جانبه في حماية مصالحه الوطنية.

جاء هذا التصريح خلال لقاء جمع الرئيس بوتين مع عدد من المسؤولين الروس، حيث تناول اللقاء آخر التطورات الإقليمية والدولية، وجهود تعزيز التعاون الثنائي بين روسيا وإيران. وأشار بوتين إلى أن العلاقة بين البلدين مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، وأنها تسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. كما أكد على أهمية التنسيق الروسي الإيراني في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في سياق آخر، شهدت مدينة الإسكندرية تطورات مهمة في مشروع إنشاء مترو الأنفاق، حيث تم تركيب أولى قضبان السكة الحديدية، وبدأت ملامح المحطات في الظهور بشكل واضح. ويعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع القومية التي تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري في المدينة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وقد تفقد المهندس المسؤول عن المشروع الأعمال الجارية، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العمال والمهندسين، مؤكدًا على أن المشروع يسير وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن المشروع سيساهم في ربط مناطق الإسكندرية المختلفة، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع. كما أكد على أن المشروع يتم تنفيذه بأحدث التقنيات والمعايير العالمية، وأن المحطات ستكون مجهزة بكافة وسائل الراحة والأمان. ومن المتوقع أن يفتتح المترو في غضون السنوات القليلة القادمة، وأن يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية في الإسكندرية. تلقى الإعلامي أحمد موسى نبأ وفاة اللواء أركان حرب كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن والأسى.

وأعلن موسى عن ذلك خلال برنامجه الشهير «على مسئوليتي» الذي يُبث عبر فضائية «صدى البلد»، مشيدًا بالفقيد الراحل وبدوره البطولي في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. وأكد موسى أن اللواء مدبولي كان من أبرز قادة الجيش المصري الذين شاركوا في تحقيق النصر في حرب أكتوبر، وأنه تولى قيادة كتيبة مدفعية خلال الحرب، وشارك في تنفيذ العديد من المهام والعمليات الهامة.

وأضاف أن اللواء مدبولي كان له دور حاسم في «التمهيد النيراني» الذي مهد لعبور القوات المصرية إلى شرق قناة السويس، وساهم بقوة في تحقيق التفوق النيراني وتأمين تقدم القوات. كما أشار إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كرم اللواء مدبولي ومنحه «نوط الجمهورية العسكري» تقديرًا لبطولته وتفانيه في خدمة الوطن. وقد وافته المنية في وقت مبكر من صباح الإثنين عن عمر يناهز 90 عامًا، ويُقام العزاء في والد الدكتور مصطفى مدبولي غدًا الثلاثاء بمسجد المشير طنطاوي.

وفي شأن منفصل، وافقت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على اقتراح النائب حازم الجندي بشأن تطوير آليات التسويق الزراعي، بهدف دعم المزارعين وتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات





