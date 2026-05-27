بورشه ماكان 2026 الكهربائية: مواصفات وأسعار

أعلنت بورشه عن الجيل الجديد من ماكان الكهربائية موديل 2026، بمدى يصل إلى 640 كم وأداء رياضي متميز. تعرف على التفاصيل الكاملة للتصميم والمحركات والأسعار في السعودية.

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه ماكان موديل 2026 الكهربائية، الذي ينتمي لفئة ال سيارات الكروس أوفر الكوبيه. يتنافس هذا الطراز مع العديد من الإصدارات الأخرى مثل بولستار 4 وبي إم دبليو iX3 وأودي Q6 e-tron، ويتميز بتصميم أنيق وجذاب يجمع بين الرياضية والعصرية.

تهدف بورشه من خلال هذا الإصدار إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، مع تقديم أداء متميز ومدى كهربائي طويل. من حيث التصميم الخارجي، زودت سيارة بورشه ماكان موديل 2026 الكهربائية بواجهة أمامية منخفضة انسيابية بدلاً من شبك التبريد التقليدي الضخم. تضم المقدمة مصابيح أمامية بتقنية LED مقسمة إلى جزأين: علوي يضم أشرطة الإضاءة النهارية الرباعية الشهيرة لبورشه، وسفلي مدمج في الصادم. يتميز خط السقف المائل الشبيه بسيارات الكوبيه وينحدر بسلاسة نحو الخلف، مما يمنح السيارة وقفة هجومية عريضة.

كما زودت بعجلات رياضية ضخمة مقاس 20 بوصة تسهم في تحسين راحة القيادة وامتصاص صدمات الحفر. من الخلف، يحصل السيارة على شريط إضاءة ممتد بكامل العرض يعمل بتقنية ثلاثية الأبعاد، مما يعزز الهوية البصرية للعلامة. أما في الداخل، فتضم بورشه ماكان موديل 2026 الكهربائية مقاعد رياضية منخفضة مصممة خصيصاً لمنح السائق وضعية قيادة مثالية أشبه بسيارات الصالون الرياضية.

تتميز لوحة القيادة بوجود شاشة عدادات رقمية منحنية مقاس 12.6 بوصة أمام السائق، وشاشة عرض مركزية مقاس 10.9 بوصة مدمجة بأناقة داخل التابلوه. كما تتوفر شاشة تعمل باللمس أمام الراكب الأمامي تتيح له مشاهدة الأفلام دون إزعاج السائق. بالإضافة إلى ذلك، تم الاحتفاظ بأزرار مادية حقيقية للتحكم في نظام التكييف، مما يجمع بين التكنولوجيا الحديثة وسهولة الاستخدام. بالنسبة للمحركات والأداء، تقدم بورشه ماكان موديل 2026 الكهربائية خيارين من المحركات.

الأول ينتج قوة 355 حصاناً وعزم دوران 415 نيوتن/متر، ويتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.7 ثانية، بسرعة قصوى تبلغ 220 كم/ساعة، ومدى كهربائي يصل إلى 640 كيلومتراً بالشحنة الواحدة. المحرك الثاني ينتج قوة 382 حصاناً وعزم دوران 479 نيوتن/متر، ويتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.1 ثانية، بسرعة قصوى تبلغ 240 كم/ساعة، ومدى كهربائي يصل إلى 610 كيلومتراً بالشحنة الواحدة. كلا المحركين متصلين بعلبة تروس أوتوماتيكية.

أما بالنسبة للأسعار في السوق السعودي، فقد أعلنت بورشه عن أربع فئات من ماكان موديل 2026 الكهربائية. تبلغ أسعارها: الفئة الأولى 322 ألف ريال سعودي، الفئة الثانية 349 ألف ريال سعودي، الفئة الثالثة 418 ألف ريال سعودي، والفئة الرابعة 458 ألف ريال سعودي. تعكس هذه الأسعار التنوع في المواصفات والتجهيزات التي تقدمها كل فئة، مما يتيح للعملاء اختيار ما يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم. بورشه ماكان 2026 الكهربائية تمثل نقلة نوعية في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، مع تصميم جريء وأداء استثنائي





