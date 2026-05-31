بورشه تكشف عن باناميرا 2027: تصميم يجمع بين الفاخرة والرياضية بأسعار تبدأ من 501 ألف ريال

تعرف على مواصفات وسعر بورشه باناميرا موديل 2027 الجديدة، التي تأتي بخيارات متعددة للمحركات ذات قوة تصل إلى 782 حصانًا، وتتميز بتصميم خارجي ديناميكي ومقصورة تقنية متطورة.

أعلنت شركة بورشه الألمانية عن إطلاق نسخة موديل 2027 من سيارتها السيدان الكوبيه الفاخرة بورشه باناميرا، حيث تتميز هذه السيارة بمزيج استثنائي يجمع بين راحة سيارات الليموزين الفاخرة وديناميكية سيارات السباق.

تأتي باناميرا 2027 بأبعاد خارجية بطول 5052 مم، وعرض 1937 مم، وارتفاع 1423 مم، وقاعدة عجلات بطول 2950 مم، مما يوفر مساحة داخلية واسعة ومقاعد جلدية فاخيرة تتسع لأربعة ركاب. تتوفر باناميرا موديل 2027 بعدة خيارات للمحركات لتناسب مختلف الأذواق والمتطلبات.

تشمل الخيارات محركًا سعة 2.9 لتر توين تيربو ينتج قوة 353 حصانًا ويتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 5.3 ثانية، ونسخة هجينة من نفس السعة تنتج 470 حصانًا وتسارع 0-100 في 4.1 ثانية، ومحركًا سعة 4.0 لتر توين تيربو بقوة 500 حصان وتسارع 0-100 في 3.8 ثانية، ونسخة هجينة كاملة بقوة 782 حصانًا وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.9 ثانية فقط. جميع المحركات متصلة بعلبة تروس أوتوماتيكية، وتصل السرعة القصوى في بعض الفئات إلى 325 كم/ساعة.

تم تزويد السيارة بعدد من التقنيات والمواصفات المتطورة، منها هيكل خارجي خفيف مصنوع من الصلب والألومنيوم المجلفن، مع غطاء محرك وأبواب من الألومنيوم الخالص. كما تحتوي على فتحات هوائية نشطة متكيفة لتبريد المحرك تلقائيًا، وجناح خلفي متكيف ثنائي الاتجاه يزداد ارتفاعه مع السرعة لزيادة الضغط السفلي. من حيث الإضاءة، مجهولة بمصابيح أمامية ذكية بنظام Matrix LED ذي البصمة الرباعية الشهيرة من بورشه، والتي تعمل عبر كاميرا مدمجة لمنع إبهار السائقين في الاتجاه المعاكس وتوفير رؤية نهارية واضحة.

داخل المقصورة، توجد شاشة عدادات رقمية منحنية مقاس 12.6 بوصة تدعم سبعة أوضاع عرض مختلفة، إلى جانب شاشة مركزية بنظام PCM مقاس 10.9 بوصة لإدارة نظام الملاحة والترفيه والاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية. أما بالنسبة للجنوط، فهي مجهولة بجنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة.

وتباع باناميرا 2027 في السوق السعودي بعدة فئات بأسعار مختلفة تبدأ من 501,000 ريال سعودي للفئة الأولى، وتصل إلى 1,003,000 ريال سعودي للفئة الثامنة، مع وجود فئات وسيقة بأسعار 520,000 و555,000 و600,000 و611,000 و704,000 و878,000 ريال سعودي، مما يعكس تنوع المواصفات والقوة المحركية المتاحة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بورشه باناميرا 2027 سيارة سيدان كوبيه فاخرة محركات بورشه سيارة هجينة أسعار بورشه في السعودية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

توقعات: إيلون ماسك سيصبح أول تريليونير في العالم قبل 2027توقعات: إيلون ماسك سيصبح أول تريليونير في العالم قبل 2027

Read more »

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأنديةتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتضمن الضوابط والإجراءات الخاصة بتراخيص الأندية المشاركة في البطولات القارية لموسم 2026-2027، مؤكدًا أن يوم 30 يونيو 2026 هو

Read more »

وزارة التربية والتعليم: فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027. وسيتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. وحددت الوزارة أن سن القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

Read more »

الوزير المصري: زيادة كبيرة في موازنات الصحة والتعليم للعام المالي 2026/2027كشف وزير المالية المصري عن تفاصيل موازنة العام المالي المقبل، حيث سترتفع موازنة الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، مع تخصيص مليارات الجنيهات لدعم التأمين الصحي الشامل وشراء الأدوية وطباعة الكتب الدراسية.

Read more »

بعد العيد.. موعد زيادة المعاشات لأكثر من 11 مليون مستفيديترقب ملايين أصحاب المعاشات في مصر الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها خلال العام المالي 2026-2027، وذلك بعد انتهاء إ

Read more »

شاهد| فولفو EX60 موديل 2027كشفت شركة فولفو عن طرازها الجديد فولفو EX60 موديل 2027، وتنتمي EX60 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

Read more »