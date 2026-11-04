بورصة مصر توقع مذكرة مع Endeavor لتأهيل شركات واعدة للطرح

وقعت البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt مذكرة تفاهم لاستراتيجي لتمكين الشركات السريعة النمو من الوصول لأسواق المال ودعم ريادة الأعمال وفق توجيهات الرئيس السيسي.

عقد عمر رضوان ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، اجتماعاً موسعاً بمشاركة نحو عشرين شركة واعدة تدرس جدية الطرح في سوق الأوراق المالية، وذلك في إطار جهود مؤسسية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر. جاء هذا الحدث بالتعاون الوثيق مع مؤسسة Endeavor Egypt التي يرأسها الأستاذ عمرو العبد، والممثل للمنطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتنظيم من مجموعة البنك الدولي ممثلة في الأستاذة ليلى عبد القادر ، أخصائي القطاع المالي. وقد حضر اللقاء نخبة من قيادات البورصة ورؤساء الهيئات التجارية، في خطوة تعكس التزام السوق المالي بدعم الكيانات سريعة النمو.

دعم الشركات الواعدة نحو الطرح الرسمي

تستهدف هذه المبادرة تحقيق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد الشركات المصرية المليارية إلى خمس شركات على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. يركز اللقاء على استعراض المقومات الداعمة لنمو هذه الشركات وسبل الاستفادة من الطرح في البورصة المصرية لتيسير وصولها إلى التمويل المستدام. يؤكد رئيس مجلس إدارة البورصة أن السوق المالي المصري يتمتع بعمق كافٍ وقدرة حقيقية على توفير السيولة اللازمة لتغطية متطلبات التوسع المالي لتلك الكيانات، مشدداً على أن البورصة شريك استراتيجي يهدف لتحويل الشركات الناشئة إلى كيانات اقتصادية رائدة.

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مزايا الطرح والشفافية المؤسسية

استعرض عمر رضوان المزايا التنافسية التي تكسبها الشركات فور اتخاذ خطوة الطرح، موضحاً أن التواجد داخل السوق المنظم يتيح تقييماً سوقياً مستمراً يعكس تفاعل العرض والطلب. كما يتيح ذلك فرصاً واسعة للاندماج والاستحواذ بكفاءة وتكلفة منخفضة، فضلاً عن رفع موثوقية الشركة لدى البنوك العالمية ومؤسسات التمويل الكبرى. من جانبه، أكد رئيس البورصة أن معايير الشفافية والحوكمة تمثل صمام أمان حقيقياً يضمن استدامة الشركات، مجدداً التزام فرق العمل بتقديم كافة أوجه المساندة والإرشاد الإجرائي لتسهيل رحلة القيد.

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بنود مذكرة التفاهم الاستراتيجية

على هامش فعاليات اللقاء، وقعت البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تأسيس إطار تعاوني متكامل لتشجيع وتأهيل الشركات الواعدة التابعة لشبكة Endeavor للقيد بالبورصة. تتضمن المذكرة تمكين النمو المؤسسي من خلال إتاحة وصول رواد الأعمال إلى الأدوات التمويلية المتنوعة، بما يعزز انتقالهم إلى العمل المؤسسي المستدام. كما تشمل المذكرة بناء القدرات والوعي المالي عبر تصميم البورصة لبرامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتوضيح المزايا الاستراتيجية للقيد وقواعد التداول الحديثة.

الابتكار والتعاون المستقبلي

تطرق النص إلى دمج مجتمع الأعمال ورواد الأعمال في الفعاليات التي يطلقها مركز الابتكار بالبورصة المصرية CORBEH لدعم حلول الابتكار والتكنولوجيا المالية. كما تشمل المذكرة التنسيق اللوجستي وتنظيم الفعاليات المشتركة والترويج الاستثماري داخل مصر وخارجها. في الختام، اتفق الجانبان على إطلاق سلسلة من ورش العمل التفاعلية واللقاءات التنسيقية الدورية بمقر البورصة، لشرح آليات القيد والقواعد التنظيمية، وتقديم الدعم الإجرائي والفني لمساعدة الشركات على استيفاء متطلبات الحوكمة.