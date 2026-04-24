بورسعيد تحتفل بذكرى تحرير سيناء وتجدد العهد على الفخر والاعتزاز

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي وقيادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ويتابع المشروعات التنموية الجارية في المحافظة.

احتفل الشعب المصري والعربي بذكرى عيد تحرير سيناء المجيد، وهي المناسبة الوطنية التي تعيد إلى الأذهان ملحمة البطولة والفداء التي سطرها أبطال القوات المسلحة لاستعادة أرض الفيروز.

في هذا الإطار، بعث اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المصريين. وأعرب المحافظ في برقيته عن خالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بدوام الصحة والعافية والتوفيق، ولمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وأكد اللواء أبو ليمون أن ذكرى تحرير سيناء ستبقى شاهدة على عظمة الإرادة المصرية وقوة عزيمة شعبها، وأنها ستظل رمزًا للفخر والاعتزاز بتضحيات رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، حتى استردت مصر كامل ترابها. وتأتي هذه المناسبة في ظل جهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع ربوع الوطن، وخاصة في شبه جزيرة سيناء.

وتشهد بورسعيد، كبوابة مصر الشرقية، تطورات متسارعة في مختلف المجالات، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والجهود المخلصة من أبناء المحافظة. وفي هذا السياق، قام محافظ بورسعيد بمتابعة حثيثة لمختلف المشروعات التنموية الجارية في المحافظة، بما في ذلك مشروعات الإسكان والبنية التحتية وتطوير المناطق العشوائية. كما وجه المحافظ بالبدء في تطوير ميدان الخالدين، وهو أحد المعالم الهامة في مدينة بورسعيد، وذلك بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تفقد المحافظ الانتهاء من أعمال تطوير مدرسة الزهراء بمنطقة الحزب، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. ولم يغفل المحافظ عن أهمية الحفاظ على نظافة البيئة، حيث تابع الحملة المكبرة لرفع المخلفات في منطقة الفيروز، وذلك بهدف تحسين مستوى النظافة العامة في المحافظة. كما تفقد المحافظ بدء أعمال إنشاء مجمع تسوق حضاري بمنطقة العبور، وذلك بهدف توفير فرص عمل للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

وعلاوة على ذلك، تابع المحافظ سير أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن أمل نهضة مصر، وكذلك أعمال رفع كفاءة وتطوير مساكن المنطقة الثالثة بحي المناخ. وفي إطار حرص محافظ بورسعيد على التواصل مع أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم، قام المحافظ بتلبية مطالب أسر الشهداء والمحاربين القدماء، وذلك تقديرًا لتضحياتهم وجهودهم في سبيل الوطن. كما اعتمد المحافظ جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك حرصًا على تنظيم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

ولم يقتصر تهنئة محافظ بورسعيد على الرئيس السيسي، بل امتدت لتشمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل قادة وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة. وأشار المحافظ إلى أن ذكرى تحرير سيناء ستبقى شاهدًا على عظمة الإرادة المصرية وقوة عزيمة شعبها، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

إن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء ليس مجرد استعادة لأرض، بل هو تجسيد لقيم الوطنية والانتماء والفداء التي غرست في نفوس المصريين على مر العصور. وهي مناسبة لتجديد العهد على المضي قدمًا نحو بناء مستقبل مشرق لمصرنا الغالية





