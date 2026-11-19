جامعة بورسعيد والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقعان بروتوكول تعاون لتكامل الخدمات الصحية، بعد حصول المستشفى الجامعي على الاعتماد المبدئي لرفع كفاءة الرعاية.

وقّعت جامعة بورسعيد والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى توسيع آفاق التنسيق بين الجانبين، والاستفادة المثلى من الإمكانات الطبية والعلمية لمستشفى جامعة بورسعيد.

يأتي هذا التوقيع في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وتعزيز التكامل المؤسسي لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية في محافظة بورسعيد.

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التوقيع الرسمي برعاية المحافظ

جرت مراسم التوقيع داخل مقر محافظة بورسعيد، برعاية وحضور معالي اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الذي شهد على هذه الشراكة الجديدة بين المؤسسة الأكاديمية والمؤسسة الصحية.

وقّع البروتوكول الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، ممثلاً عن الجامعة، والمهندس حسام صادق، ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إطار تنفيذ الخطة المشتركة للتطوير.

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يُعد هذا التوقيع تأكيداً صريحاً على حرص الجانبين لتعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار، مما يتيح الاستفادة من التجهيزات الحديثة والخبرات الأكاديمية والبحثية التي تمتلكها الجامعة.

حضور برلماني ومستوى الخدمات الطبية

شهدت المراسم حضوراً بارزاً للوفود الرسمية، حيث حضر الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضم عادل اللمعي، وأحمد فرغلي، وحسن عمار.

كما حضر الدكتورة أمل عصفور، والدكتورة مروة حلاوة، وأحمد جوهر، بالإضافة إلى الدكتورة أسماء نبيل، المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وتضمن الحضور الدكتورة سالي أنسي، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن، مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل لمدن القناة وشمال سيناء.

كما شارك الدكتور إيهاب الحنفي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتورة سحر الجيار، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في فعاليات التوقيع.

التدقيق الطبي والاعتماد الجودة

أشاد الحضور بالمستوى المتطور للبنية التحتية والتجهيزات الطبية، وكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية والفنية، والتي تعمل تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي.

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بعد التوقيع، أجرى الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، جولة تفقدية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون والمهندس حسام صادق، ووفد النواب والشيوخ، داخل أقسام مستشفى جامعة بورسعيد.

شملت الجولة تفقد وحدات الرعاية المركزة، وحضانات الأطفال، ووحدات الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، مع التركيز على عيادة الجهاز الهضمي التي تضم جهاز الفيبروسكان (FibroScan).

الموقف الرسمي للمستفيدين والمستثمرين

أعرب المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المستشفى، مشيداً بالتجهيزات الحديثة وكفاءة الكوادر الطبية المقدمة للخدمات.

أكد صادق أن حصول المستشفى على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) يعكس الجهود المبذورة لتطوير الأداء، ويؤهلها للدور الفاعل في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف يوسف صالح عن ترحيبه بالشراكة المثمرة مع الهيئة، مشدداً على أن هذا التوقيع ترجمة حقيقية لدور الجامعة المجتمعي في تسخير إمكاناتها العلمية لخدمة المواطنين.