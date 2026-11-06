بورسعيد تستنفر طواقمها لمواجهة الأمطار وتنظم الحركة المرورية

محافظة بورسعيد تعلن حالة الاستعداد القصوى لرفع المياه وتنظيم الحركة المرورية خلال موجة الطقس غير المستقر. إجراءات فورية من اللواء إبراهيم أبو ليمون لضمان سلامة المواطنين.

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد ، توجيهات صارمة برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الأجهزة التنفيذية التابعة للمحافظة و الأحياء المختلفة، وذلك للتعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس غير المستقر التي شهدتها المنطقة، والتي صاحبتها سقوط أمطار غزيرة. يأتي هذا القرار الهام لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين بشكل كامل، واستمرار انتظام الحركة المرورية في شوارع المدينة دون انقطاع أو تعطيل.

تعزيز فرق الشفط والمعدات بالميادين

شدد محافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الدفع الفوري بسيارات رفع وشفط المياه، بالإضافة إلى المعدات الميكانيكية الثقيلة والخفيفة، مع تكثيف تمركزها بشكل استراتيجي بالمحاور الرئيسية والشوارع الحيوية، وفي الميادين العامة التي تشهد كثافة مرورية عالية. تهدف هذه الإجراءات الميدانية المباشرة إلى ضمان سرعة التعامل الفوري مع أي تراكمات مفاجئة لأمطار الغسيل، ومنع تأثر حركة السيارات والمواطنين بالسحب المتكرر، مما يحول دون حدوث اختناقات مرورية طويلة الأمد.

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تكثيف المراقبة على شبكات الصرف

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على ضرورة استنفار كافة الأطقم الفنية المتخصصة وفرق الاستجابة السريعة في الميدان، وذلك لتكثيف التواجد الميداني لرؤساء الأحياء المختلفة والقيادات التنفيذية المحلية. ويتضمن دورهم المباشر متابعة أعمال التطهير الدورية لبواليع تصريف مياه الأمطار، وتنظيف شبكات الصرف الصحي من أي عوائق قد تعيق جريان المياه، وذلك لمنع حدوث فيضانات داخلية في المناطق السكنية والتجارية المحيطة.

غرف العمليات تعمل على مدار الساعة

أفادت التقارير الرسمية عن استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية التابعة لمحافظة بورسعيد، وربطها بشكل مباشر وتلقائي بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. تعمل هذه الغرف على مدار أربع وعشرين ساعة متواصلة دون انقطاع، لاستقبال بلاغات المواطنين فور ورودها والتعامل معها بشكل فوري وفعال، مما يضمن تدفق المعلومات الدقيقة بين الجهات المحلية والمركزية خلال فترة الطوارئ.

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تنسيق شامل مع هيئة المياه

تم التركيز بشكل كبير على التنسيق الكامل والمستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الحفاظ على اتصال دائم ومفتوح مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. يهدف هذا التنسيق المؤسسي المتين إلى معالجة أي أعطال محتملة في البنية التحتية للمياه أو الشبكة الصحية، وضمان استجابة تقنية عالية السرعة لكل مشكلة تظهر في الميدان نتيجة تأثيرات الطقس السيء على المنشآت الخدمية الحيوية.

ضمان السلامة وعودة الطبيعة

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على استمرار التنسيق الوثيق بين جميع الجهات المعنية العاملة في المحافظة، مع تكثيف الجهود الميدانية الرامية إلى الحفاظ على الكفاءة القصوى للخدمات العامة. ستستمر هذه الإجراءات الصارمة والرصد الدقيق لحين انتهاء موجة الطقس غير المستقر بالكامل، وعودة الأحوال الجوية إلى طبيعتها، مما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة للحياة والممتلكات العامة والخاصة.