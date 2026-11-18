نائب وزير الخارجية الروسي يرفع شأن مصر كشريك استراتيجي في أفريقيا ويؤكد دعم تمثيل القارة في مجلس الأمن خلال مؤتمر القاهرة نوفمبر 2026

أكد نائب وزير الخارجية الروسي جورجي بوريسينكو ، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على الدور الاستراتيجي ل مصر كأقرب الحلفاء التقليديين لروسيا وأهم شركائها في القارة الإفريقية. جاء هذا التأكيد خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الروسي الإفريقي الرابع ل نادي فالداي الدولي للحوار، المنعقد حالياً بالعاصمة ال مصر ية القاهرة.

تعزيز التعاون الروسي الإفريقي في القاهرة

يُعد نادي فالداي الدولي للحوار منصة رئيسية للنقاشات الجيوسياسية، وقد عُقد المؤتمر هذه المرة بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري. اختار المشاركون عنوان "التعاون الروسي الإفريقي في العالم المعاصر" ليتناول أبعاد العلاقة الثنائية والمتعددة الأطراف بين موسكو والدول الإفريقية في سياق متغير.

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أوضح نائب الوزير الروسي أن موسكو تلاحظ توسعاً واضحاً في العلاقات الروسية الإفريقية، مشيراً إلى إحراز تقدم ملموس في معظم مجالات التعاون المشترك بين الجانبين. يأتي هذا التطور في ظل اهتمام متزايد بإعادة تشكيل المشهد السياسي العالمي وتشكيل تحالفات جديدة تستجيب للمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.

دعم روسيا للقارة كقطب عالمي مستقر

شدد بوريسينكو على دعم بلاده الصاعد لصعود القارة الإفريقية، معتبراً إياها مركزاً مستقلاً للقوة في النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي يتشكل حالياً. وأشار إلى أن هذا الدور يتناسب بشكل وثيق مع تنامي الإمكانات السياسية والاقتصادية للدول الإفريقية، والتي تسعى لتحقيق توازن أفضل في علاقاتها الدولية.

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في الإطار نفسه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي حرص موسكو على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية بشكل عام، وتوسيع مجالات التعاون المشترك لتشمل شراكات أعمق وأكثر استدامة. يأتي هذا التوجه كاستجابة مباشرة لمتطلبات السوق العالمي واحتياجات التنمية المستدامة التي تواجهها القارة الأفريقية حاليًا.

تمثيل إفريقي في مجلس الأمن الدولي

أبرز بوريسينكو موقف روسيا الداعم للحصول على تمثيل دائم للدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي. رأى في ذلك خطوة ضرورية لتعزيز حضور القارة في منظومة صنع القرار الدولي، وتمكينها من لعب دور يتناسب مع ثقلها ومكانتها المتزايدة على الساحة العالمية.

تأتي هذه المطالبة الروسية في وقت تشهد فيه الأمم المتحدة نقاشات واسعة حول إصلاح هياكلها لضمان تمثيل عادل للإقليم الإفريقي. تعزز موسكو هذا الموقف كجزء من استراتيجيتها الأوسع لبناء تحالفات استراتيجية تشمل دول العالم النامي في مواجهة التوجهات الأحادية أو المهيمنة.

تحديات أمنية وإقليمية في المنطقة

في سياق متصل، أفادت هيئة بحرية بريطانية بتعرض ناقلة نفط لضربة من مقذوف مجهول أثناء مغادرة مضيق هرمز. جاءت هذه الحادثة في خضم توترات إقليمية مستمرة تؤثر على استقرار الممرات المائية الحيوية التي تشرف عليها مصر والسعودية والإمارات.

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على صعيد آخر، أشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى تعرض جسر القرم لهجوم أوكراني، مع تأكيد وجود أنباء تفيد بخروجه عن الخدمة بشكل مؤقت. يعكس هذا التطور تداعيات الحرب المستمرة وتأثيرها المباشر على البنية التحتية الحيوية في مناطق متفرقة من العالم.

بالنسبة للمشهد الاقتصادي، شهدت الأسواق تقلبات حادة حيث هبطت الأسهم الأوروبية بنسبة 1% مع ترقب طرح شركة أنثروبيك للاكتتاب العام. في الوقت نفسه، انهارت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 2000 جنيه للجنيه الواحد، في حركة تعكس تقلبات الأسواق المالية العالمية المتزايدة.

ختاماً، تجمع هذه التطورات بين الدبلوماسية الروسية المكثفة في القاهرة وتحديات أمنية واقتصادية عالمية، مما يخلق سياقاً معقداً يتطلب متابعة دقيقة من صانعي القرار والمراقبين الدوليين في الفترة القادمة.