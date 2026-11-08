بولندا تعلن الحداد بعد هجوم مسلح بالكراكوف يودي بحياة 6 أشخاص

صراع في بولندا يودي بحياة 6 وإصابة 15 في الكراكوف، هجوم وصفه رئيس الوزراء بعمل إرهابي وارتفاع تراخيص الأسلحة.

ارتفعت الحصيلة النهائية للهجوم المسلح الذي استهدف جموع المواطنين في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف البولندية، إلى 6 قتلى و15 مصابا. وقع هذا الحادث الدامي إثر إطلاق نار عشوائي نفذه مسلح، ليُصرح رئيس الوزراء بولندا دونالد توسك بأنه عمل إرهابي يستحق الإدانة الشديدة.

تفاصيل الهجوم وأسلوب تنفيذ العملية

كشفت الشرطة البولندية أن المشتبه به، وهو مواطن بولندي من مواليد عام 2002، قام باختراق ساحة السوق الرئيسية باستخدام سيارته. ثم بدأ المشتبه به في إطلاق النار بشكل عشوائي على المارة من المدنيين والعابرين في المكان.

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أثناء الهجوم، أصاب المسلح اثنين من عناصر الشرطة، مما دفعهما إلى الرد على الفور وإطلاق النار على المهاجم. تم نقل المسلح المصاب إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة، في خطوة منعت معه استمرار الخطر المباشر على المواطنين.

تحقيقات الشرطة وتفاعل رئيس الوزراء

أكد المتحدث باسم قائد الشرطة أندريه فيجوليك أن المشتبه به استخدم بندقية نصف آلية أثناء تنفيذه للهجوم. وأشارت الشرطة إلى أنهم لم يكشفوا حتى الآن عن جنسيات جميع الضحايا، مما يترك مجالاً للمزيد من التحقيقات.

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توجه رئيس الوزراء بولندا دونالد توسك إلى مدينة كراكوف لتفقد موقع الحادث ومخاطبة المواطنين. وأثناء زيارته، عثر على جثث امرأتين ورجل داخل منزل المنفذ، معتقداً أن الضحايا من أفراد عائلته على الأرجح.

تداعيات أمنية وتراخيص الأسلحة في البلاد

أعلن رئيس الوزراء دونالد توسك حالة الحداد الوطني لمدة يومين على ضحايا هذا الحادث الأليم. كما أشاد ببطولة عناصر الشرطة الذين خاطروا بحياتهم أثناء أداء واجبهم المهني في مواجهة المسلح.

أغلق المسؤولون ساحة السوق الرئيسية بالكامل فور وقوع الهجوم، ونشرت الشرطة المسلحة ومحققي الجنايات في الموقع لمعاينة الأدلة وجمع المعلومات. يكتسب هذا الحدث أهمية خاصة في ظل ارتفاع حاد في عدد تراخيص الأسلحة النارية في بولندا، حيث صدر أكثر من 50 ألف ترخيص جديد في عام 2025.

وصل إجمالي تراخيص الأسلحة النارية في البلاد إلى 411 ألفاً، في مؤشر على تغير المشهد الأمني. تقع مدينة كراكوف على الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وهي وجهة سياحية استقبلت أكثر من 16 مليون سائح في عام 2025.

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رصد دولي وتهم بولندا لروسيا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن صدمته وحزنه جراء إطلاق النار المروع في كراكوف. ونشر رسالة عبر منصة إكس قال فيها إن قلبه مع عائلات أولئك الذين فقدوا أرواحهم ومع كل المصابين والمتضررين من هذا العنف العبثي.

تشهد بولندا حالة تأهب قصوى منذ سلسلة حوادث طعن في أكتوبر، وصفها توسك بأنها من تنفيذ جماعة تتبنى العنف وغذتها مواقع التواصل الاجتماعي. وتتهم بولندا مرارا روسيا بتنفيذ أعمال تخريبية منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.