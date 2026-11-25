بوينغ وشيامن إيرلاينز توقعان صفقة 7.4 مليار دولار لـ 50 طائرة 737 ماكس 8، لتنهي غموض الالتزامات الصينية وتُحقق أكبر صفقة للصين مع بوينغ منذ 2017.

أعلنت شركة بوينغ عن الحصول على طلبية ضخمة لشراء خمسين طائرة من طراز 737 ماكس 8 من شركة شيامن إيرلاينز التابعة لشركة تشاينا ساوثرن إيرلاينز. تأتي هذه الصفقة في إطار تحقيق أكبر عملية شراء بين شركة طيران صينية وشركة بوينغ منذ عام 2017، مما يعكس استقرار العلاقات التجارية في قطاع الطيران.

تفاصيل الصفقة المالية والإنتاجية

تبلغ القيمة الإجمالية لطائرات 737 ماكس 8 حسب الأسعار المعلنة نحو 7.4 مليار دولار. يحدد هذا الرقم بدقة الاستثمار المالي الذي تقوم به شيامن إيرلاينز، ويبرز حجم الثقة في قدرة شركة بوينغ على تلبية الطلب المتزايد في السوق الآسيوي.

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تسهم هذه الطائرة في تحديث أسطول الناقل الجوي، حيث تمتلك شيامن إيرلاينز حالياً أسطولاً يضم 174 طائرة، وفقاً لموقع بلين سبوترز. كما تمتلك الشركة عشرات الطائرات الأخرى قيد الطلب، معظمها من منافستها شركة إيرباص.

إنهاء الغموض بشأن الالتزامات الصينية

تنهي هذه الطلبية الأشهر من الغموض بشأن التزام الصين بشراء مئات الطائرات من الشركة الأمريكية. كان هذا الالتزام قد أعلنه مجلس بكين بصورة عامة في وقت سابق من العام الجاري، مما خلق حالة من الترقب في الأسواق العالمية.

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يعتبر هذا الاتفاق جزءاً من السياق الأوسع للمفاوضات التجارية، حيث استهدفت مساعي الرئيس السابق ترامب استخدام التجارة والرسوم الجمركية للتوصل إلى اتفاقيات تعزز مصالح الشركات الأمريكية. ساهمت هذه السياسات في تسوية التوترات وتوجيه الطلب نحو المنتجات الأمريكية.

آثار الصفقة على السوق والمنافسة

يبرز دور شيامن إيرلاينز ككيان رئيسي في إعادة توازن السوق، حيث تعمل تحت مظلة شركة تشاينا ساوثرن إيرلاينز. يمثل هذا التحرك خطوة استراتيجية لتعزيز العمليات الجوية وتحسين كفاءة الأسطول الحالي مع زيادة الطائرات الجديدة.

تشير هذه الحركة إلى تحسن في بيئة الأعمال، حيث تسعى الشركات الصينية إلى تنويع مصادر الطائرات مع الحفاظ على علاقات قوية مع مصنعي الطائرات الأمريكية. تعكس هذه الديناميكية استجابة مباشرة للظروف الاقتصادية العالمية والتعافي من الجائحة.

في الختام، تعتبر هذه الاتفاقية نقطة تحول مهمة في تاريخ صناعة الطائرات، حيث تدمج بين الطموحات التجارية المحلية والقدرة الصناعية الأمريكية. توفر هذه العملية وضوحاً للمستثمرين وتشير إلى مستقبل واعد لشركات الطيران في المنطقة.