بياشارا أفريقيا 2026: تفعيل السوق الموحدة الأفريقية والقطاع الخاص يدعمان التجارة البينية وأفريقيا والتحول الاقتصادي

عقد المنتدى تحت عنوان"تمكين التحول الاقتصادي في أفريقيا من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية"، حيث ركز على دفع الاتفاقية من مجرد طموح سياسي لتطبيق تجاري عملي من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والتصنيع وتيسير التجارة وحشد الاستثمارات وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية. كما استضاف أكثر من 1900 مشارك من رؤساء دول وحكومات، وزوجات لرؤساء، وزوجات لوزراء، وقادة أعمال، ومؤسسات مالية، وشركاء تنمية، وشركات صغيرة ومتوسطة، ونصوص سياسات، ومستثمرين من مختلف أنحاء القارة وخارجها. وتم التصديق على العديد من الشراكات الاستراتيجية والمذكرات التفاهم لدعم تنفيذ الاتفاقية وتعزيز النظام البيئي التجاري في أفريقيا. كما أظهرت المبادرة تسلط الضوء على تأثيرها في الوصول إلى أسواق الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والإبرام العقود، والتسهيل على المشاركة التجارية الفعالة والربط التجاري بين الشركات المشاركة. وتم الإعلان عن الجرعة الثالثة من "بياشارا أفريقيا" لتمضية السؤال بعدة أيام من الحوار رفيع المستوى، والشراكات الاستراتيجية، وفعاليات الاستثمار، والمناقشات التي ركزت على تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). وقد وضع المنتدى أيضًا علامة على مبادرات التنفيذ الحيوي التي تدعم التجارة الرقمية والمدفوعات العابرة للحدود بسلاسة، بما في ذلك نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS).

عكست فعاليات المنتدى"بياشارا أفريقيا 2026" التي عقدت أعمالها بين 18-20 مايو الجاري في التوغو الزخم القاري نحو تفعيل السوق الموحدة الأفريقية، مؤكدة على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التجارة البينية الأفريقية والتحول ال اقتصاد ي.

سجلت أعلى نسبة مشاركة لها حتى الآن، بحضور أكثر من 1900 مشارك، مما يعكس الاهتمام القاري والعالمي المتزايد بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وختم المنتدى الدورة الثالثة من أعماله BIASHARA AFRIKA الذي نظمته أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في لومي، وتم الإعلان عن إعفاء المواطنين الأفارقة الحاملين لجوازات سفر سارية المفعول من تأشيرة الدخول، مساهمة عملية في تسهيل حركة الشركات والمستثمرين والمواطنين الأفارقة عبر القارة في إطار الاتفاقية





