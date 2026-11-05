بيانات موحدة لثلاث منظمات إقليمية تدعم حل الدولتين وتدين الاستيطان

الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي يتفقون على ضرورة تطبيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أكدت الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة ل منظمة التعاون الإسلامي ، في بيان مشترك، على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة من خلال تطبيق حل الدولتين. جاء هذا التأكيد الصريح خلال الاجتماع التشاوري المعني بتطورات القضية ال فلسطين ية الذي عُقد أمس في مقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بالعاصمة أديس أبابا. ضم الاجتماع وفوداً رفيعة المستوى من المنظمات الثلاث، ضمن إطار آلية التنسيق المشترك الداعم للقضية ال فلسطين ية.

آليات تحقيق السلام والانسحاب من الأراضي

حدد البيان النقاط الأساسية لحل الدولتين، والتي تشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي. تنص الخطة المقترحة على إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية. يرتكز هذا المطلب على مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية.

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جددت المنظمات الثلاث التزامها بالدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية لتطبيق حل الدولتين، ومواصلة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما شددت على إعلان نيويورك الصادر عام 2025، مؤكدة ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التدابير الكافية لتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وهي الاستقلال والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة.

موقف منتهج من الممارسات الاستيطانية والاحتلال

أكد البيان عدم شرعية جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة تفكيكها بالكامل. حذر من خطر تصاعد الجرائم الممنهجة والعنف والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون، وهم يعملون تحت غطاء وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. يستهدف هذا العنف الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه ومقدساته بشكل مباشر.

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دعت المنظمات المجتمع الدولي إلى إنهاء هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون الجنائي الدولي. وطالبت بنزع سلاح المستوطنين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 904 الصادر عام 1994. كما أعادت المنظمات التأكيد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

تداعيات اقتصادية وأمنية على القطاع والمقدسات

حث البيان على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، بما يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحصار والاحتلال الإسرائيلي. يتطلب ذلك فتح جميع المعابر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، والشروع في إعادة إعمار القطاع. كما دعا إلى ضمان الاتصال والسلامة الإقليمية، ورفض أي محاولات أو خطط إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من غزة أو الضفة الغربية.

صُنفت أي محاولات لتهجير الفلسطينيين على أنها جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ووصفت بتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. بالإضافة إلى ذلك، أدان البيان جرائم الاختفاء القسري والإعدام وسوء المعاملة والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال. طالب بتأكيد مصير الأسرى وضمان حماية حقوقهم وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والإنساني.

مسارات دبلوماسية ودعم المؤسسات الدولية

دعت المنظمات الدول التي نقلت أو أعلنت نيتها نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس المحتلة إلى التراجع عن هذه القرارات غير القانونية. يحظر على أي طرف اتخاذ موقف أو قرار أو إجراء من شأنه ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي أو الاعتراف بإجراءات الضم غير القانونية أو فرض السيادة المزعومة على المدينة. أكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

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رحبت المنظمات بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بإدراج الموقع الأثري في سبسطية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، معتبرة إياه قراراً هاماً يعكس الأهمية الحضارية والتاريخية لفلسطين. كما أشادت بمواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وحثت الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لدعم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.