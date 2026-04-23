بيان عربي مشترك يدين الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية

أصدر وزراء خارجية ثمانية دول عربية وإسلامية بيانًا قويًا يدين فيه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس والضفة الغربية، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

أصدر وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بيانًا قويًا وموحدًا يدين فيه بشدة الانتهاكات المستمرة والمتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

هذه الانتهاكات، التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتجسد بشكل خاص في الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، وغالبًا ما تتم هذه الاقتحامات تحت حماية مباشرة من الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الاستفزازات المتمثلة في رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد المقدس. وأكد الوزراء في بيانهم أن هذه التصرفات الاستفزازية لا تمثل فقط خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل هي أيضًا بمثابة استفزاز غير مقبول لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتمثل انتهاكًا سافرًا لحرمة المدينة المقدسة التي تحتضن مقدسات دينية عظيمة.

وقد شدد الوزراء على رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأكدوا على أهمية الحفاظ على هذا الوضع كما هو، مع التقدير الكامل للدور الخاص والمحوري للوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات. كما أكدوا أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والتي تبلغ مساحتها ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص ومخصص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

بالإضافة إلى ذلك، أدان الوزراء بشدة جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القرار الأخير لإسرائيل بالموافقة على بناء أكثر من ٣٠ مستوطنة جديدة، واعتبروا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام ٢٠٢٤. كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين الأبرياء، وطالبوا بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية.

وأكد الوزراء بشكل قاطع أنه لا توجد أي سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكدوا رفضهم المطلق لأي محاولات لضم هذه الأراضي أو لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تمثل اعتداءً مباشرًا ومنهجيًا على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين العادل والشامل، وأنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعوق المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وفي الختام، جدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية، وطالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه تحقيق حل سياسي عادل وشامل يحقق السلام الدائم على أساس حل الدولتين، مع التأكيد على دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية





