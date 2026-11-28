أعلنت بلدية بيت لحم عن بدء احتفالات أعياد الميلاد 2026/2027 بدعوة عالمية لزيارة المدينة ودعم القطاع السياحي المتأثر بالأوضاع السياسية والأمنية في الضفة الغربية.

أطلقت مدينة بيت لحم، الواقعة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، السبت، فعاليات احتفالات أعياد الميلاد لعام 2026/2027 تحت شعار "رنّمي يا بيت لحم، وأعلني فرح السماء". وقد جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر بلدية بيت لحم ، بحضور كبار المسؤولين الفلسطينيين، بهدف إرسال رسالة واضحة إلى العالم حول أهمية زيارة المدينة ودعم اقتصادها المحلي في ظل التحديات القائمة. وقد تابع وكالة الأناضول تفاصيل هذا المؤتمر الذي شهد تعهدًا من المسؤولين بتجديد الحيوية في المدينة التاريخية التي انبثقت منها بشارة الميلاد قبل أكثر من ألفي عام.

رسالة البلدية عن الصمود والسياحة

صرح رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا بأن إطلاق الفعاليات يحمل رسالة جوهرية مفادها أن المدينة التي أنارت درب البشرية ببشارة مجيدة لا يجوز لها أن تبقى أسيرة للظلام أو العتمة السياسية والأمنية. وأكد حنانيا أن بيت لحم، التي علّمت العالم معنى الأمل، تستحق أن يعيش أهلها هذا الأمل كواقع يومي ملموس، مضيفًا أن شعار الاحتفالات يمثل نداءً صادقًا من مدينة لم تفقد إيمانها بالحياة، رغم ما قد يصيب فرحها من خفوت أحيانًا.

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وذكّر رئيس البلدية بأن الأعياد تحل في وقت لا تزال فيه الذاكرة الفلسطينية تحمل جروحًا عميقة لم تندمل، وفي ظل وجع إنساني كبير يمتد ليشمل قطاع غزة، مما يفرض تحديات وقواعد صارمة تثقل كاهل الحياة اليومية في المدن والقرى الفلسطينية. لذلك، تسعى الفعاليات هذا العام إلى استعادة نبض المدينة، وإعادة ربط بيت لحم بالعالم عبر أرض الميلاد، وجلب مظاهر الحياة والنشاط إلى شوارعها ومبانيها التراثية.

دعوات رسمية لتعافي القطاع السياحي

من جانبه، وجه حنا حنانيا دعوة مباشرة إلى العالم أجمع لزيارة بيت لحم، مذكّرًا إياها بأنها المدينة الحاضرة دومًا في الصلوات والممارسات الدينية، وداعيًا الزوار إلى الشهادة على الميلاد في موطنه الأول وأن يسمعوا رنين أجراس كنائسها الشهيرة. وفي السياق نفسه، أكد محافظ بيت لحم محمد عليان أن الفلسطينيين، رغم الظروف القاسية التي يعيشونها، ما زالوا قادرين على الفرح، ودعا شعوب العالم المحبة للسلام إلى التوجه إلى المدينة التي تنعم حاليًا بحالة من الأمن والاستقرار النسبي.

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من ناحيته، لفت وزير السياحة والإعلام هاني الحايك إلى أن أعياد الميلاد تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة أثرت بشكل مباشر على اقتصاد بيت لحم، الذي يعتمد بشكل أساسي على قطاعات السياحة والحج والفندقة والخدمات المرتبطة بها. وأشار الحايك إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل حاليًا عبر وزاراتها ومؤسساتها المختلفة على توفير مقومات التعافي والنهوض بالقطاع السياحي، وتذليل العقبات التي تواجه العاملين فيه.

التزامات أمنية وإجراءات الدعم الروحي

أعلن مدير عام شرطة محافظة بيت لحم محمد عيد عن اكتمال الاستعدادات الأمنية المخصصة لتأمين الاحتفالات، موضحًا أن الخطة تعتمد على تخصيص أكثر من 600 عنصر أمني لتنفيذ الإجراءات الميدانية. وأكد أن هذه القوات مدعومة من الأجهزة الأمنية الأخرى لضمان توفير الأجواء المناسبة والآمنة لكل من المواطنين والزوار، بما يضمن نجاح الفعاليات وعدم تأثرها بأي أحداث أمنية.

موقف الكنيسة والتحديات الإقليمية

في سابقة ذات بعد روحي وإنساني، دعا حارس الأراضي المقدسة، الأب فرانشيسكو يلبو، المسيحيين في شتى أنحاء العالم إلى العودة إلى الأرض المقدسة، مؤكدًا أن حضورهم يمثل مصدر قوة وأمل لسكانها في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة. وجاءت هذه الدعوة عقب وصول موكبه الرسمي إلى بيت لحم قادمًا من القدس، إيذانًا رسميًا ببدء الاحتفالات، حيث شدد الأب يلبو على الأهمية الكبرى لزيارة الحجاج ودعم صمود السكان المحليين.

وتجدر الإشارة إلى أن الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، بما فيها الكاثوليك، تحتفل بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر، بينما تحتفل الطوائف الأرثوذكسية بالعيد يوم 7 يناير. وعلى الرغم من ذلك، تواجه بلدات ذات غالبية مسيحية في الضفة الغربية اعتداءات متكررة للمستوطنين والتوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي.

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كما تعاني هذه البلدات، مثلها مثل بقية البلدات الفلسطينية، من القيود المشددة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم ومصادر رزقهم. ويؤثر نظام التصاريح والحواجز العسكرية الإسرائيلية بشكل مباشر على قدرة الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما فيها كنيسة القيامة، والمشاركة في المناسبات والطقوس الدينية المختلفة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، بدعم أمريكي، تسببت في خسائر بشرية فادحة، حيث خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء. وتتكثف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس.