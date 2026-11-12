بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة ضخمه لدعم حفظة القرآن في البحيرة

بيت الزكاة والصدقات يوزع مائة ألف مصحف وكوبون غذائي لصالح الأسر الأولى بالرعاية وطلاب التحفيظ في محافظة البحيرة بدعم من وزارة الداخلية.

أصدر رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، توجيهات رسمية مباشرة بتنفيذ حملة إنسانية وتنموية واسعة النطاق تهدف إلى دعم حفظة كتاب الله في جميع المحافظات المصرية، حيث جاء هذا القرار استجابة للتوجيهات المباشرة من الدكتورة سحر نصر، والتي تشغل منصب مستشار شيخ الأزهر وال أمان ة العامة ل بيت الزكاة والصدقات ، وذلك في الخامس عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين.

تفاصيل الحملة وقيمة التوزيع المالي والعيني

يعمل بيت الزكاة والصدقات على تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال توزيع إجمالي قدره مائة ألف مصحف الشريف، مقدمة كهدية كريمة من المؤسسة لحفظة كتاب الله، بالإضافة إلى توفير مجموعات كاملة من الملابس والأحذية المناسبة للطلاب والأدوات الكتابية الأساسية لهم، وفي الوقت نفسه يقوم بتوزيع مائة ألف كوبون غذائي مصمم خصيصاً لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للمساعدة، وذلك بالتعاون الوثيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية لضمان الوصول الدقيق للفئات المستهدفة دون أخطاء.

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يهدف هذا الإجراء إلى تقديم دعم تعليمي ولوجستي مباشر وشامل للكتاتيب العلمية وحلقات التحفيظ القرآنية المنتشرة في القرى النائية، بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها التربوية السامية وتوفير بيئة مشجعة وآمنة تُسهّم بشكل فعّال في تنمية الوعي الديني والمعرفي للأطفال والشباب، حيث أكد بيت الزكاة والصدقات أن الاهتمام بحفظة كتاب الله ينبع من إيمان راسخ بعظمة قدر القرآن الكريم ورفعة مكانة أهله، مستشهداً بالحديث النبوي الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي نقل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ للَّهِ أَهْلينَ مِّنَ النَّاسِ"، وعندما سُئل من هم؟ أجاب: "أَهْلُ الْقُرْآنِ، هُم أَهْلُ اللّهِ وَخَاصَّتُهُ".

انطلاق المبادرة من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة

انطلقت المبادرة فعلياً من قريتي الشعراوي ومحمد رفعت بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث تم توزيع ثلاثة آلاف مصحف وثلاثة آلاف كرتونة من المواد الغذائية الأساسية على الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توفير ملابس جديدة وأحذية للطلاب، فضلاً عن تطوير وتأثيث الكتاتيب ودعمها بمقاعد مكتبية حديثة وشاشات عرض رقمية وأنظمة صوتية متطورة وسجاجيد فاخرة ومُبرِّدات مياه ومراوح كهربائية لتوفير بيئة تعليمية مريحة.

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تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تنموية طويلة المدى يتبناها بيت الزكاة والصدقات للوصول إلى المناطق التي تتطلب تدخلات تنموية وتعليمية واجتماعية عاجلة بما يعزز الهوية الدينية ويثبت القيم الإسلامية السمحة في نفوس الناشئة من مختلف الأعمار، حيث أكد البيان أن المساهمة في دعم الكتاتيب وحلقات التحفيظ تُعد من أبواب الصدقة الجارية عظيمة الأجر، حيث يتضاعف ثوابها ويمتد ما دام يُتلى من كتاب الله حرف أو تُتلمّس منه آية، فضلاً عن دورها الرئيسي في بناء شخصية متوازنة تحمي النشء من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

التعاون المؤسسي والرؤية المستقبلية للتنمية

تتضمن هذه الجهود التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لضمان استدامة المشاريع الاجتماعية، حيث يركز بيت الزكاة والصدقات على ترسيخ القيم الدينية ورعاية النشء في المناطق النائية والقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي الذي يعزز من قدرة هذه الأسر على مواصلة الحياة بكرامة، مع التركيز على أن تعليم القرآن الكريم هو الاستثمار الأمثل للأجيال القادمة.

ويعتبر بيت الزكاة والصدقات أن هذه الحملة تمثل نموذجاً مثالياً للعمل المؤسسي المنظم الذي يجمع بين التكافل الاجتماعي والتعليم الديني، حيث تسعى المؤسسة إلى توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل المزيد من المحافظات في المستقبل القريب، وذلك لتحقيق رسالة الوزارة في حماية الأسرة المصرية ودعمها بأساليب حديثة وفعالة، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوة سيعكس بشكل إيجابي على المستوى الاجتماعي والثقافي في المجتمعات المحلية المستهدفة.