تواصل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من تواجدها في السوق السعودي، خاصة الطرازات التي تجمع بين المساحات العملية والتجهيزات التقنية الحديثة. وتقدم بيجو 5008 موديل 2026 نفسها كواحدة من السيارات التي تجمع بين الاستخدام العائلي، والاعتماد على محرك تيربو اقتصادي، بالإضافة إلى حزمة من التجهيزات. يبلغ طول السيارة بيجو 5008 موديل 2026 نحو 4,641 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,841 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,624 مم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,840 مم، كما حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED، إضافة إلى عجلات رياضية بقياس 19 بوصة. تأتي بيجو 5008 موديل 2026 بمحرك بنزين تيربو مكوّن من 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة تصل إلى 180 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي. حصلت بيجو 5008 على مجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية للمقاعد الخلفية، إلى جانب فلتر لتنقية الهواء داخل السيارة، كما تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية في الصف الأول، إلى جانب نظام صوتي Hi Fi مكوّن من 6 سماعات. وتوفر بيجو 5008 موديل 2026 مجموعة متنوعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وأنظمة مراقبة حركة المرور الخلفية، وميزة قراءة سرعة الطريق. تحتوي بيجو 5008 موديل 2026 على حساسات ركن أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وتتضمن تجهيزات السلامة أيضًا نظام تثبيت السرعة، مع تقنيات التحذير عند الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية التي تدعم مستويات الحماية داخل المقصورة. يصل سعر بيجو 5008 موديل 2026 في السعودية إلى 171,350 ريال للفئة GT.

بيجو 5008 موديل 2026 مواصفات تجهيزات محرك سعر في السعودية

