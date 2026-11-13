بيجولا تتأهل لنهائي تنس المحترفات وتقصي جوف من البطولة

أنقذت جيسيكا بيجولا نقطة حاسمة لتتأهل للنهائي بواقع 7-6 و4-6 و7-5 على ليندا نوسكوفا، مما أدى إلى خروج المواطنة الأمريكية كوكو جوف من البطولة الختامية.

أنقذت العنقاء الأمريكية جيسيكا بيجولا نقطة حاسمة في مسارها لتحقيق فوز شاق وصعب بنتيجة 7-6 و4-6 و7-5 على التشيكية ليندا نوسكوفا ، وذلك في فجر يوم الجمعة الماضي. وقد ضمن هذا الفوز الحاسم تأهل بيجولا رسمياً من مجموعتها في البطولة الختامية لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، وهو الإنجاز الذي أدى في الوقت ذاته إلى قصي المواطنة الأمريكية كوكو جوف من منافسات البطولة مبكراً.

تفاصيل المباراة القياسية وانعكاساتها

حققت جيسيكا بيجولا رقماً قياسياً شخصياً في مسيرتها المهنية خلال تلك المواجهة المثيرة، حيث أودت بـ 16 ضربة إرسال ساحقة وغير قابلة للرد. وعلى الجانب الآخر، سجلت بطلة ويمبلدون السابقة ليندا نوسكوفا رقماً سلبياً في سجلها المهني، إذ ارتكبت 15 خطأ مزدوجاً في الإرسال أثناء مباراة متقلبة الأحداث.

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استغرقت تلك المواجهة الممتعة وقتاً طويلاً حيث استمرت ساعتين و45 دقيقة، في إطار بطولة تُنقل مقرها من الرياض إلى إنديان ويلز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقد أسفرت هذه المواجهة عن تشكيل ختامي للمجموعة بمعدل انتصارات وخسائر متفاوت بين المتأهلات والمنتقصات.

ترتيب المجموعة ومواقف اللاعبات

في ختام مباريات المجموعة، أنهت ليندا نوسكوفا وكوكو جوف وجيسيكا بيجولا دورهن بنتائج متقاربة، حيث سجلت كل منهن انتصارين وخسارة واحدة. إلا أن نوسكوفا تربعّت على صدارة المجموعة بفوزها في خمس مجموعات وخسارة مجموعتين فقط خلال مبارياتها الثلاث، بينما جاءت بيجولا في المرتبة الثانية بإجمالي انتصارات 5 مقابل 3 خسارة.

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تلتها كوكو جوف في الترتيب بنتيجة 4 انتصارات و3 خسائر، مما حرمها من التأهل المباشر رغم فوزها في آخر مباراة. وفي المقابل، خسر المصنفة الثالثة مارتا كوستيوك جميع مبارياتها في المجموعة، لتغادر البطولة من الدور الأول دون تحقيق أي فوز.

التأهلات المستقبلية وأداء كوستيوك

مع هذا الفوز المحدد، ستخوض جيسيكا بيجولا مباراتها الأولى على الإطلاق ضد الروسية الصاعدة ميرا أندريفا في جولة قبل النهائي، والتي هي مقررة لليلة الغد يوم السبت. هذا بينما تعافت كوكو جوف من تأخرها السابق لتفوز بنتيجة 6-4 و7-5 على مارتا كوستيوك في وقت سابق من نفس اليوم.

بدأت جوف فائزاً بخمس مجموعات وخسارتها في المواجهات الأخرى، وعوضت تأخرها بنتيجة 1-5 في المجموعة الثانية بفوزها بستة أشواط متتالية متتالية، مما دفع الجماهير للقفز من مقاعدها خاصة بعد حسم المجموعة الأولى بضربة مباشرة قوية من على الشبكة.

خرجت مارتا كوستيوك من البطولة بشكل نهائي قبل مباراتها ضد جوف، وذلك نتيجة خسارتها السابقة أمام نوسكوفا وبيجولا. وكانت كوستيوك قد تأهلت كبديلة بعد انسحاب المصنفة الأولى عالمياً إيلينا ريباكينا بسبب المرض، لكنها عانت من إصابة في المعصم حال بينها وبين الفوز بأي مجموعة في مبارياتها الثلاث.