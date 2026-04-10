بيراميدز يعلن قائمة مواجهة المصري في الدوري

أعلن نادي بيراميدز عن قائمة الفريق لمواجهة المصري في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، استعدادًا للمباراة التي ستقام على استاد السويس الجديد.

أعلن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، المدير الفني لنادي بيراميدز ، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة النادي المصري في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره المصري على استاد السويس الجديد في مباراة تقام في الخامسة من مساء يوم السبت، وذلك ضمن الجولة الثانية من مجموعة البطولة للدوري. هذه المباراة تمثل تحديًا هامًا لكلا الفريقين، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط للمضي قدمًا في البطولة.

قائمة بيراميدز التي أعلن عنها المدرب تشمل مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يعول عليهم الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المرتقبة. كما يترقب الجمهور المصري هذه المباراة بشغف، حيث يتوقعون مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين. يعتبر هذا اللقاء فرصة للاعبين لإظهار قدراتهم الفنية والبدنية، والتأكيد على جاهزيتهم للمنافسة في الدوري. \تضمنت القائمة التي أعلن عنها المدرب يورتشيتش الأسماء التالية: في حراسة المرمى، يشارك كل من أحمد الشناوي، ومحمود جاد، وشريف إكرامي. في خط الدفاع، يضم الفريق كلًا من أحمد سامي، وأسامة جلال، ومحمد الشيبي، وكريم حافظ، ومحمد حمدي إبراهيم. أما في خط الوسط، فيشارك كل من مهند لاشين، ومحمود زلاكة، وناصر ماهر، وعودة فاخوري، ومصطفى زيكو، وإيفرتون داسيلفا، وحامد حمدان، وأحمد توفيق، وأحمد عاطف قطة، ومصطفى فتحي، وباسكال فيري. تشكيلة الفريق تعكس التوازن بين الخبرة والشباب، حيث يضم الفريق لاعبين ذوي خبرة طويلة في الدوري المصري، بالإضافة إلى لاعبين شباب يتمتعون بالمهارات والقدرات التي يمكن أن تحدث الفارق في المباريات. يعتمد المدرب على هذه المجموعة لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، وتوفير خيارات متنوعة في التكتيك والتشكيلة. يتطلع الجهاز الفني واللاعبون إلى تقديم أداء قوي يليق بمستوى الفريق وتحقيق الفوز في المباراة. \بالإضافة إلى التحضيرات لمباراة بيراميدز والمصري، شهدت الساحة الرياضية المصرية تطورات أخرى. حيث اتجهت حافلة نادي الزمالك إلى استاد نيلسون مانديلا، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في إطار منافسات أخرى. كما تم الإعلان عن حكم مباراة الأهلي وسموحة في الدوري، وهو محمود ناجي. في سياق متصل، كشف مصطفى بكري عن آخر الصناعات العسكرية الإيرانية، مما يلقي الضوء على التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة. كما صرح مصطفى بكري بأن السياسة ليست مجرد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بل هي حسابات معقدة تتطلب دراسة وتحليل عميق. في أخبار أخرى، يقترب إمام عاشور من الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم، مما أثار اهتمام الجماهير. وفي سياق اقتصادي، تحدث إبراهيم أبو العطا عن العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات، وطالب برفع الحد الأدنى. كما حسمت دار الإفتاء الجدل حول حكم أكل السمك والبيض الملون في شم النسيم. وفي سياق متصل بمباراة الزمالك وشباب بلوزداد، سجل بيزيرا الهدف الأول للزمالك. هذه التطورات تعكس ديناميكية المشهد الرياضي المصري، وتبرز أهمية متابعة الأخبار والتفاصيل المتعلقة بالأحداث الجارية





