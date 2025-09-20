بيراميدز يواجه الأهلي السعودي في جدة ضمن كأس الإنتركونتيننتال

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام الأهلي السعودي في جدة ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وسط تحضيرات مكثفة للفريق. كما يشمل التقرير ملخصًا لأحداث رياضية وسياسية وثقافية أخرى.

يحل فريق بيراميدز ، بطل أفريقيا، ضيفًا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي ، بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار منافسات كأس الإنتركونتيننتال ، والتي تحمل في طياتها لقب بطولة كأس القارات الثلاث. يتطلع الفريق المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الهامة، وذلك في تحدٍ جديد يجمعه مع فريق من العيار الثقيل. يسعى بيراميدز لتقديم أداء قوي يعكس طموحاته في هذه البطولة، بالإضافة إلى تأكيد مكانته كأحد أبرز الفرق في القارة الأفريقية.

تشمل قائمة الفريق المسافرة إلى جدة حراس المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي، وزياد هيثم. أما خط الوسط، فيضم: أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، وليد الكرتي، ومصطفى فتحي. يستعد الفريق لهذه المباراة الهامة من خلال برنامج تدريبي مكثف، حيث سيؤدي الفريق تدريبين في مدينة جدة. سيكون التدريب الأول مساء الأحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء الاثنين بملعب المباراة. هذا التحضير المكثف يهدف إلى رفع مستوى اللاعبين وتحضيرهم بأفضل شكل ممكن للمواجهة المرتقبة.\في سياق متصل، شهدت الساحة الرياضية أحداثًا أخرى مهمة. فقد حسم فريق مانشستر يونايتد قمة تشيلسي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعزز من مكانة مانشستر يونايتد في المنافسة على لقب الدوري. وفي سياق مختلف، انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير برج تبريد نووي في محطة هارتسفيل بالولايات المتحدة، مما أثار اهتمامًا واسعًا وتساؤلات حول الأسباب والتبعات المحتملة لهذا الحادث. على صعيد آخر، طالب النادي الأهلي المصري، عبر قنواته الرسمية، اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة فريقه مع سيراميكا كليوباترا، وذلك بعد الأحداث التحكيمية التي أثارت جدلاً واسعًا. هذه المطالبة تعكس حرص النادي على ضمان نزاهة المنافسة وعدالة التحكيم. في سياق متصل، توجهت بعثة بيراميدز إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لمواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال، مما يمثل تحديًا جديدًا للفريق المصري. هذه المواجهة تعد فرصة لبيراميدز لإثبات قدراته على الساحة الدولية، وتعزيز مكانته كأحد الأندية البارزة في القارة الأفريقية. تعكس هذه الأحداث التنوع والتشويق الذي يشهده عالم الرياضة، من المنافسات الكروية القوية إلى التحديات الإقليمية.\بالإضافة إلى الأحداث الرياضية، شهدت الساحة السياسية تطورات مهمة. ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الآلاف انطلقوا في مسيرة احتجاجية نحو منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف الضغط لوقف الحرب. هذه الاحتجاجات تعكس حالة الاستياء المتزايدة في الشارع الإسرائيلي من سياسات الحكومة. في سياق متصل، أعلنت البرتغال عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، ومن المتوقع أن تحذو فرنسا وثماني دول أخرى حذوها يوم الاثنين. هذا الاعتراف يمثل خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة. في سياق آخر، اختتم الملك الإسباني فيليبي والملكة ليتيزيا زيارتهما إلى الأقصر في مصر، والتي استمرت 48 ساعة. وقد عبر الملك فيليبي عن إعجابه بالإقامة المميزة في قصر الشتاء، وأبدى رغبته في العودة مرة أخرى. كما أبدى الملك والملكة إعجابهما بعظمة النقوش والألوان في مقابر وادي الملوك، مما يعكس تقديرهما للتراث الثقافي المصري. هذه الأحداث تعكس التفاعل بين الأحداث الرياضية والسياسية والثقافية، مما يثري المشهد العام ويسلط الضوء على التغيرات والتحديات التي تواجه العالم





بيراميدز الأهلي السعودي كأس الإنتركونتيننتال مانشستر يونايتد البرتغال فلسطين

