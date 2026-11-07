بيراميدز يحجز مقعده في دور الـ16 بكأس مصر بعد فوز كاسح

تأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم بفضل فوزه على فريق الداخلية بنتيجة 2-0، حيث سجل يوسف إبراهيم وأبويا هدفين مميزين.

تمكن فريق بيراميدز الرياضي من حجز تذاكر الصعود إلى الدور الستة عشر في بطولة كأس مصر لكرة القدم، وذلك بعد تحقيق فوز حاسم ومستحق على منافسه فريق الداخلية بنتيجة اثنين أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي.

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عقدت المواجهة على ملعب بتروسبورت الرياضي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الكأس، حيث قدم فريق "الهرم الأزرق" أداءً تكتيكياً متكاملاً، مما سمح له بالسيطرة على إيقاع اللعب والابتعاد عن خطر الإقصاء مبكراً.

تفاصيل الأهداف والتشكيلة الأساسية للفوز

بدأ فريق بيراميدز المباراة بنشاط عالي، وسجل الهدف الأول الذي افتتح التسجيل عن طريق اللاعب يوسف إبراهيم المعروف بلقب "أوباما"، وذلك في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ليعطي الفريق السماوي زمام المبادرة والتحكم في نتيجة اللقاء.

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واستمر بيراميدز في الضغط على مرمى الداخلية، ونجح اللاعب مصطفى فتحي في مضاعفة النتيجة وتعزيز تقدم الفريق، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والسبعين من زمن المباراة، ليكون هذا الهدف حاسماً في تحديد مصير المباراة لصالح بيراميدز.

وقد ظهرت التشكيلة الأساسية لفريق بيراميدز في هذا اللقاء مكونة من: حراسة المرمى محمد الشيبي، وفي خط الدفاع كل من أحمد سامي ومحمود مرعي وكريم حافظ، وفي خط الهجوم لعب كل من مصطفى فتحي ويوسف إبراهيم "أوباما" وعودة فاخوري، على مقاعد البدلاء تواجد كل من محمود جاد وخالد عوض وإياد العسقلاني.

مواجهة البنك الأهلي في الدور القادم

ويستعد فريق بيراميدز الآن لمواجهة قوية في الدور القادم، حيث حسم المصير ليكون الفريق الأزرق هو خصم فريق البنك الأهلي، والذي حجز هو الآخر مقعده في الدور الستة عشر عقب تغلبه الكبير على فريق بور فؤاد بنتيجة 4-1، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32.

وتعد هذه النتيجة إضافة مهمة لرصيد بيراميدز في المسابقات المحلية، حيث يواصل المصريون تألقهم ويتخطون عقباتهم واحدة تلو الأخرى، ليصبحوا في مسار قوي نحو الفوز بأحد أهم البطولات المحلية في مصر، بعد أن نجحوا في تجاوز كل التحديات التي واجهتهم في الجولات السابقة.