تفوق فريق بيراميدز على الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة التاسعة من الدوري المصري، معززاً صدارته بـ 27 نقطة متقدماً على الزمالك، في ظل أداء قوي من الفريق.

فاز فريق بيراميدز على الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليحسم مباراة القمة ويعزز موقعه في صدارة الترتيب. سجل الفريق الهدف الأول في الشوط الأول عبر ركلة جزاء، وأضاف الثاني في الشوط الثاني بمجهود فردي مميز، مما أنهى اللقاء بتفوق واضح.

ارتفع رصيد بيراميدز إلى 27 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه نادي الزمالك الذي جاء في المركز الثاني، بينما هبط الأهلي إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة متوقفاً عند هذا الرصيد.

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تفاصيل الأهداف ولحظات المباراة الحاسمة

فتحت بيراميدز سجل أهدافها في الدقيقة 32 بعد تسديد كريم حافظ من ركلة جزاء، والتي جاءت إثر لمس ياسر إبراهيم الكرة بيده داخل المنطقة، وسط محاولات الحارس مصطفى شوبير العقيمة. وكاد مصطفى زيكو أن يسبق الفريق إلى التسجيل في الدقيقة 14 برأسية قوية من عرضية ناصر ماهر، لكن الكرة اصطدمت بقائم الحارس وخرجت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 48، أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني لصالح بيراميدز بمجهود فردي رائع، حيث تلقى تمريرة بينية متقنة من مصطفى زيكو، ثم راوغ ظهيري الأهلي وسدد الكرة بهدوء داخل الشباك، لتغلق اللعبة وتترك الأهلي عاجزاً عن الرد.

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تحليل أداء عموتة وأزمة الأهداف عند الأهلي

واجه المدرب المغربي الحسين عموتة أزمة كبيرة في إحداث الفارق، حيث لم تستطع تغييرات التشكيلة أو الأساسيات أن تعوض التراجع في الأداء، وظل هجوم الأهلي عاجزاً عن اختراق دفاعات بيراميدز المتماسكة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

لم يبدِ لاعبو الأهلي أي ردة فعل قوية بعد الهدف الأول، وفشلوا في استغلال الفرص المتاحة، مما زاد من حدة الخسارة المتكررة ضد بيراميدز في المنافسات الأخيرة. وتظل تجربة عموتة في قيادة الأهلي خلال هذه المباراة ناقصة أمام دفاع صارم ومهاجمين فعالين.

تاريخ المواجهات وتأثير الفوز على الترتيب

يعزز هذا الفوز تفوق بيراميدز المستمر على الأهلي في السنوات الأخيرة، حيث حقق السماوي ثلاث انتصارات متتالية في آخر ثلاث مواجهات، ولم يخسر في آخر خمس مباريات جمعته بـ "القلعة الحمراء".

يأتي هذا التراجع لأداء الأهلي في ظل غياب الوتيرة الهجائية القوية، بينما يستمر بيراميدز في تقديم مستويات عالية تترجم إلى نقاط متتالية. وتحافظ بيراميدز على تفوقها في الترتيب العام للدوري، فيما يتجه الأهلي لبحث سبل التعافي في الجولات المقبلة.