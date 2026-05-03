بيراميدز يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة إنبي بسبب أخطاء تحكيمية فادحة

نادي بيراميدز يرفع شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم أمين عمر وطاقم التحكيم بسبب أخطاء تحكيمية مؤثرة في مباراة إنبي، بما في ذلك هدف غير قانوني وتجاهل للخشونة واعتداء على الحارس.

تقدم نادي بيراميدز ب شكوى رسمية ومفصلة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ، مستندًا إلى سلسلة من الأخطاء ال تحكيم ية الجسيمة التي شابَت مباراة الفريق أمام إنبي . ال شكوى تستهدف بشكل مباشر طاقم ال تحكيم بقيادة الحكم أمين عمر ، وتطالب بتحقيق عادل وشفاف في ملابسات المباراة.

وتفصيلاً، يرى بيراميدز أن الحكم أظهر تحيزًا واضحًا منذ الدقائق الأولى، حيث قام بتوجيه إنذار غير مبرر للمدرب يورتشيتش، وذلك لمجرد مطالبته بمراجعة إحدى اللعبات بشكل طبيعي ودون أي اعتراض. هذا التصرف، بحسب بيراميدز، يشير إلى نية مسبقة من الحكم لإظهار البطاقات الصفراء والحمراء، مما أثر سلبًا على سير المباراة. الأخطاء لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل احتساب هدف غير قانوني لصالح إنبي.

فقد مرر لاعب إنبي الكرة بيده بشكل واضح داخل منطقة الجزاء قبل تسجيل الهدف، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقوانين اللعبة تستوجب إلغاء الهدف. المفاجأة أن الحكم وطاقم تقنية الفيديو (VAR) لم يراجعوا اللعبة على الإطلاق، مما أثار استياءً بالغًا في صفوف بيراميدز. هذا التقاعس عن استخدام التقنية، في موقف واضح ومباشر، يثير تساؤلات حول مدى جدية تطبيق هذه التقنية في المباريات المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، يشتكي بيراميدز من تجاهل الحكم لإشهار البطاقات الحمراء في حق لاعبي إنبي الذين تعمدوا الخشونة ضد لاعبي بيراميدز، على الرغم من قربه من الأحداث ورؤيته الواضحة لهذه المخالفات. هذا التجاهل، بحسب بيراميدز، يشير إلى رغبة في عدم إكمال المباراة منقوص العدد لصالح الفريق المنافس. الشكوى تتضمن أيضًا تفصيلاً لواقعة اعتداء على حارس مرمى بيراميدز، أحمد الشناوي، داخل منطقة الجزاء.

الحكم أصر على استكمال اللعب رغم سقوط الحارس أرضًا إثر التحام مباشر مع لاعب إنبي، وهو ما يمثل مخالفة واضحة لقوانين اللعبة ويستوجب إيقاف اللعب. كما يرى بيراميدز أن الحكم والحكم الرابع قاما بتوجيه تحذيرات متكررة نحو دكة بدلاء بيراميدز، ملوحين بإشهار البطاقات على الرغم من التزام الجهاز الفني، بينما لم يتم توجيه أي تحذير للفريق المنافس على الرغم من سلوك لاعبيه غير الرياضي.

بيراميدز يؤكد أن الحكم تجاهل اللجوء إلى تقنية الفيديو طوال المباراة، حتى في الحالات التي كانت واضحة جدًا وتستدعي المراجعة، مثل هدف إنبي والحالات المحتملة للطرد. في ختام الشكوى، طالب بيراميدز الاتحاد المصري لكرة القدم بفتح تحقيق شامل وشفاف مع الحكم أمين عمر وطاقم التحكيم المساعد، ومنعهم من إدارة أي مباراة للفريق في المستقبل لحين الانتهاء من التحقيقات. النادي يرى أن هذه الأخطاء التحكيمية الفادحة أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة وحرمته من حقه في المنافسة النزيهة





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بيراميدز إنبي تحكيم أمين عمر شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم أخطاء تحكيمية رياضة مصرية

United States Latest News, United States Headlines