بيراميدز يتقدم بهدف للداخلية في كأس مصر ويواجه الأهلي في الدور التالي

فوز بيراميدز على الداخلية بهدف دون رد في دوري الـ32 من كأس مصر يحسم تأهله لمواجهة البنك الأهلي في الدور القادم بعد نتيجة سلبية للفريقين في الشوط الأول.

حقق نادي بيراميدز فوزاً مستحقاً على فريق الداخلية بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بتروسبورت ، ضمن منافسات الدور الثاني والثلاثين من بطولة كأس مصر للمحترفين. جاء هذا الفوز في إطار السباق الحاد لتأجيل الفرق المصرية إلى الأدوار المتقدمة من البطولة المحلية، حيث خاض الفريقان شوطاً أولاً متوتراً حمل في طياته نتيجة حاسمة لفريق "الأهرام".

تفاصيل المباراة ومكونات الفريق

أعلن المدرب موكوينيا عن التشكيل الأساسي لنادي بيراميدز قبل بدء اللقاء، في خطة تهدف إلى السيطرة على الوسط ومحاولة إحكام الدفاع. تولى حراسة مرمى بيراميدز خلال هذه المرحلة من البطولة الحارس الدولي أحمد الشناوي، المعروف بخبرته العالية وقدرته على قراءة اللعبة بدقة، مما أضفى طابعاً من الطمأنينة على خط الدفاع.

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في وسط الملعب، اعتمد الفريق على ثلاثية من اللاعبين المحوريين الذين شكلوا العمود الفقري للفريق في الشوط الأول، وهم محمود صابر، ومهند لاشين، وناصر ماهر. عمل هؤلاء اللاعبون على توزيع الكرات وتسهيل الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، مما أتاح لفريق بيراميدز فرصة خلق عدة فرص خطر كانت وراء الهدف الوحيد الذي فتح سجل النتيجة.

على مقاعد البدلاء، يتوفر لدى فريق بيراميدز مجموعة عميقة من اللاعبين المحترفين الذين يمكن الاعتماد عليهم في أي لحظة للتغيير، ويشمل هذا roster اللاعبين: محمود جاد، وخالد عوض، وإياد العسقلاني، وحامد حمدان، وأحمد عبد القادر، وخالد حاتم، وأحمد فوزي، وعبد الرحمن مجدي، وأحمد عاطف المعروف بـ"قطة". يوفر هذا العمق roster مرونة تكتيكية عالية أمام المدرب.

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مستقبل المنافسين والتأهل

يواصل النادي الأهلي مسيرته الذهبية في البطولة بعد أن حجز مقعده رسمياً في الدور الرابع عشر عشر بعد تغلبه على نادي بور فؤاد بنتيجة واسعة بلغت أربعة أهداف دون مقابل. سجل هذا الفوز تأكيداً على هيمنة الأهلي واستعداده الجيد لمواصلة الرحلة نحو اللقب، حيث بدا الفريق أكثر اكتمالاً من منافسه في شوطه الأول.

في مباراة أخرى شهدت فيها بطولة كأس مصر تأهل فريق آخر، أنهى النادي الأهلي الشوط الأول متقدماً على فريق السكة الحديد بفضل هدفين ثمينين سجلهما اللاعب زيزو. ساهم هذا الأداء القوي في تعزيز ثقة الفريق وتأكيد تفوقه الفني والفيزيائي على منافسه في تلك المرحلة من المنافسات المحلية.

المتبقي في المسابقة

بعد هذه الجولة الحاسمة، سيواجه الفائز من المباراة بين بيراميدز والداخلية فريق البنك الأهلي في دور الـ16، مما يعد تصميماً مثيراً يتوقع فيه المتابعون تحدياً قوياً. يحمل هذا الموعد في طياته فرصة لفريق "الأهرام" لإثبات نفسه أمام واحد من عمالقة الكرة المصرية، في مباراة تحمل في طياتها الكثير من الحماس والتشويق.

تشير التوقعات إلى أن هذه المواجهة ستستدعي من بيراميدز تعزيز جاهزيته التكتيكية، خاصة وأن الأهلي يظهر بشكل متميز مع تواجد نجوم مثل زيزو. من المقرر أن تستمر فعاليات البطولة في تقديم مفاجآت أخرى، مع ترقب شديد لكيفية التعامل مع الضغط في الأدوار المتقدمة.