فشل الأهلي في التسجيل للمرة الثالثة متتالية أمام بيراميدز وخسر بهدفين دون رد، مما عزز صدارة بيراميدز في الدوري وتأخر الأهلي للمركز الثالث خلف الزمالك.

في مشهد رياضي مثير للدهشة والجدل، فشل النادي الأهلي في إحراز أي هدفيين في مرماه أمام نادي بيراميدز خلال مباراتهم الثالثة على التوالي، حيث توجت المباراة بهزيمة مدوية للأحمر بنتيجة هدفين دون رد.

وقد شهدت هذه المواجهة، التي أقيمت ضمن فعاليات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، أداءً لافتًا لفريق بيراميدز الذي تمكن من تثبيت شباك الأهلي وحجز مكانه في صدارة الترتيب، بينما واصل الأهلي سلسلة من النتائج السلبية التي تعكر صفو آماله في اللحاق بقطار المنافسة على اللقب. وقد عزف لاعبو النادي الأحمر عن تسجيل ولو هدف واحد يحفظ ماء وجههم أمام فريقهم السماوي، وهو الأمر الذي يعكس تراجعًا ملحوظًا في الجانب الهجائي للأحمر خلال فترتهم الأخيرة أمام خصمهم المباشر.

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سلسلة انتصارات بيراميدز على الأهلي

وتُعتبر هذه الهزيمة جزءًا من سلسلة متتالية من الانتصارات التي تحققت لمصلحة بيراميدز على حساب الأهلي، حيث كان آخر هدف أحرزه الأحمر في شباك الفريق الآخر في أبريل عام 2025، على يد اللاعب أحمد رضا، وذلك خلال لقاء انته بالتعادل بهدف لمثله في الدور الثاني من موسم 2024-2025. وقد خسر الأهلي أمام بيراميدز في الموسم الماضي في المباراتين، حيث حقق الفريق السماوي فوزًا ساحقًا بنتيجة هدفين دون رد في الدور الأول، وهدفين دون رد أيضًا في دور العودة، مما يجعل بيراميدز هو العدو اللدود الذي لا يستطيع الأهلي اختراقه أو تسجيل أهداف ضده منذ فترة طويلة.

وقد أضاف بيراميدز نقاطًا مهمة تعزز من موقعه الأول في الجدول برصيد 27 نقطة من خلال الفوز الكامل، في حين تراجع الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة. وفي ختام المباراة، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة مما أدى إلى تراجع ترتيبه في جدول الترتيب العام، حيث حل خلف نادي الزمالك الذي ارتقى للمركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد أن تجاوز الأهلي في ترتيب الترتيب.

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الأهلي تراجعا والأزمة الهجومية

هذا الفوز الحيوي يعتبر انتصارًا كبيرًا لبيراميدز، ليس فقط في كسب النقاط الثلاث، ولكن أيضًا في كسر حاجز الخوف والتوتر الذي كان يلازم الفريق الأحمر في المواجهات المباشرة. ويبدو أن الفريقين في حالة توازن متفاوت، حيث يسيطر بيراميدز على المواجهات المباشرة بفارق واضح، بينما يسعى الأهلي جاهدًا لاستعادة عافيته وتجاوز هذه الأزمة الهجائية الخطيرة التي تعترض طريقه نحو تحقيق الطموحات الكبيرة في الموسم الحالي.

وقد استمتع جماهير بيراميدز بانتصار تاريخي متكرر، بينما عانى أنصار الأهلي من ضياع الفرص وعدم القدرة على تحويل السيطرة النظرية إلى أهداف ملموسة على أرض الواقع.