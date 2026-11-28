ينطلق فريق بيراميدز مواجهة يومه الأول في دوري أبطال أفريقيا ضد المغرب الفاسي في استاد الدفاع الجوي، ساعيا لحصد أول ثلاث نقاط والمحافظة على الصدارة.

انطلقت منذ لحظات قليلة المباراة الودية التي تجمع بين فريق بيراميدز المصري ونظيره المغرب الفاسي المغربي، والتي تقام على استاد الدفاع الجوي. تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا ، في خطوة يطمح من خلالها الفريق السماوي إلى حصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة القارية.

تحالف بيراميدز المعنوي قبل مواجهة المغرب الفاسي

يحتفظ فريق بيراميدز بروح معنوية مرتفعة جدًا قبل خوض غمار هذه المواجهة الصعبة، وذلك بعد نجاحه الكبير في حسم مباراة القمة الأخيرة التي أقيمت ضد نادي الأهلي بهدفين دون مقابل. وقد ساهم هذا الفوز الحاسم في الحفاظ على صدارة جدول الترتيب للفريق السماوي، حيث يتربع على العرش برصيد محكم يبلغ 27 نقطة، محققًا بذلك العلامة الكاملة في جولاته السابقة.

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توقعات المغرب الفاسي للعودة بنتيجة إيجابية في القاهرة

من الجانب الآخر، يخوض فريق المغرب الفاسي رحلته الطويلة إلى العاصمة المصرية القاهرة بهدف واضح ومحدد، وهو العودة بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على بناء بداية قوية ومشرف لمسيرته في البطولة. يسعى اللاعبون المغربيون إلى تحقيق نتيجة تثبت جودتهم الفنية وتوفر لهم دعامة نفسية قوية لمواصلة المنافسة في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا الهلال السوداني وحوريا كوناكري الغيني.

تشكيلة بيراميدز المتوقعة واللاعبون المحوريون

أعلنت إدارة بيراميدز عن التشكيلة المتوقعة التي ستنطلق في المباراة، حيث يتواجد في خط الدفاع كلا من محمد الشيبي وأحمد سامي ومحمود مرعي وكريم حافظ، وهم يشكلون حاجزًا متينًا أمام هجمات الخصم. ويترأس الدفاع صلاح الدين شهاب في حراسة المرمى، بينما يركن المدرب إلى وسط ميدان يقوده أسامة نور الدين وأشرف هرماش وأنس الطاهري للسيطرة على إيقاع اللعب.

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على صعيد خط الهجوم، سيحاول الفريق تنفيذ الهجمات المرتدة عبر نجوم مثل يوسف أوبامازيد هيثم، إياد العسقلاني، وأحمد نوفيق، بالإضافة إلى أحمد عاطف قطة وناصر ماهر. كما سيظهر في الصفوف الأمامية عودة فاخوري وإيفرتون داسيلفا وأحمد عبد القادر ومصطفى زيكوح، جميعهم جاهزون لتقديم أفضل مستوياتهم في استاد الدفاع الجوي.

قنوات البث الحصري ومستجدات القرعة الأفريقية

يتم نقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المواجهة المرتقبة، وذلك لأنها تحتكر حقوق البث الحصري والمنفرد لجميع منافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أسفرت القرعة الأخيرة عن وضع بيراميدز في المجموعة الرابعة، حيث سيواجه تحديات كبيرة من المغرب الفاسي والهلال السوداني وحوريا كوناكري الغيني، وهو وضع يسعى إليه الفريق المصري من أجل ضمان مواصلة مشواره القاري والوصول إلى الأدوار المتقدمة.

وكان فريق بيراميدز قد نجح في بلوغ مرحلة المجموعات النهائية بفضل اجتيازه العقبات الخطيرة في الأدوار التمهيدية، حيث تغلب على جورماهيا الكيني والمريخ بانتيو الجنوب سوداني. يأتي ذلك ليواصل الفريق حملة الدفاع عن طموحاته القارية، بحثًا عن إضافة إنجاز جديد ومميز إلى سجل مشاركاته الأفريقية التاريخية في السنوات الماضية.