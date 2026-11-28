يستضيف نادي بيراميدز المصري فريق المغرب الفاسي على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم 28 نوفمبر 2026.

يخوض نادي بيراميدز المصري، الملقب بصقور النيل، أول مباراة رسمية له في مرحلة المجموعات من النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا ، حيث يستقبل نظيره المغربي المغرب الفاسي على أرضه. يهدف الفريق المصري إلى تحقيق الفوز الأول في المسابقة القارية لكسب زخم إيجابي من بداية رحلة المجموعة الصعبة التي تضم منافسين أقوياء. يأتي هذا الترتيب ضمن استعدادات الفريقين لاستكمال مشوارهما نحو التأهل، مع وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بموعد ومكان التصدي المباشر بين الطرفين.

تفاصيل المباراة والتوقيت الرسمي

تقام مواجهة بيراميدز والمغرب الفاسي يوم السبت، الموافق 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على أرضية استاد الدفاع الجويLocated في العاصمة المصرية القاهرة. يتزامن انطلاق صافرة الحكم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، مما يعني أن المباراة ستبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة 20:00 بتوقيت أبوظبي. هذه الأوقات الثابتة تتيح للمشجعين في مختلف المناطق الزمنية تحديد موعد المتابعة بدقة عالية، مما يضمن مشاركة واسعة من الجمهور المتابع للبطولة القارية.

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طبيعة المجموعة والمنافسون

تتكون المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا من أربعة فرق قوية، وهم نادي بيراميدز المصري، ونادي المغرب الفاسي المغربي، بالإضافة إلى الهلال السوداني وهورويا الغيني. يشير تحليل تشكيلة المجموعة إلى أنها ستكون حلبة تنافسية شرسة، حيث لا توجد فرق ضعيفة داخلها، مما يجعل كل مباراة مواجهة حقيقية لحصد النقاط الثلاث. يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز في هذه الجولة الافتتاحية ليضع أساساً متيناً، بينما يطمح المغرب الفاسي للخروج بنتيجة إيجابية ضد أحد أبرز المنافسين في المجموعة لضمان استمراريته.

حقوق البث والتعليق الصوتي

تكفل شبكة beIN SPORTS حقوق البث التلفزيوني المباشر لمباراة بيراميدز والمغرب الفاسي عبر قناة beIN Sports 3، لتكون الشاشة الرئيسية للمشاهدين في العالم العربي. بالإضافة إلى البث التلفزيوني، تتوفر خدمة المشاهدة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، وذلك بالتعاون مع خدمة beIN Connect التابعة للشبكة نفسها، مما يضمن جودة عرض عالية للمستخدمين. يتولى مهمة التعليق الصوتي على أحداث المباراة الصحفي والمعلق الرياضي محمد بركات، الذي سيصاحب الأحداث لحظة بلحظة لتوصيل صورة المباراة بشكل دقيق للجمهور.

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تحليل طموحات الفريقين

يدخل بيراميدز المباراة بطاقة عالية ساعياً لتحقيق الثلاث نقاط الأولى في مشواره القاري، مما يعزز فرصه في التقدم صدارة المجموعة مبكراً. على الجانب الآخر، يبحث المغرب الفاسي عن انتصار يثبت جدواهم الكروية أمام خصم صعب، خاصة مع وجود فرق أخرى قوية مثل الهلال وهورويا. تضيف هذه المواجهة عبئاً نفسياً على الفريقين منذ الدقيقة الأولى، حيث أن النتيجة الإيجابية في الجولة الافتتاحية تعتبر مفتاحاً لاستقرار الفريق نفسياً وتكتيكياً في الجولات المقبلة.

الخلفية التاريخية للمواجهة

تتزامن هذه المواجهة مع بداية مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وهي المرحلة التي تحدد مصير الفرق في السعي نحو الفوز باللقب القاري. يمثل استاد الدفاع الجوي مقراً لعشاق الكرة المصرية في هذه الليلة، حيث يتوقع حضور جماهيري كبير يشجع الفريق المحلي على تحقيق نتيجة إيجابية. تُعد هذه الجولة حجر الزاوية في تقييم أداء الفرق الأربعة، حيث أن النتائج في الجولات الثلاث الأولى تحدد بشكل كبير اتجاهات المراكز والتأهل للمراحل التالية من البطولة.