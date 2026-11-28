إخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي بتحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري في دوري الأبطال الأحد المقبل بكوناكري مع كشف طاقم التحكيم

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المعروف اختصاراً بكاف، إخطاراً رسمياً دقيقاً يحدد كافة التفاصيل التنظيمية والفنية للمباراة المرتقبة بين نادي بيراميدز المصري ونادي حوريا كوناكري الغيني ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ب دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الموعد والمكان الرسمي للمواجهة

يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على أرض نادي حوريا كوناكلي الغيني، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت غينيا، وهو ما يعادل الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الأحد الموافق السادس من ديسمبر المقبل على استاد 28 سبتمبر الكائن بمدينة كوناكري عاصمة غينيا.

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ويأتي هذا الموعد المحدد في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي، في مواجهة تجمع بين الفرق المصرية القوية والمنافسة الشرسة على الصدارة والتأهل للمراحل المتقدمة من البطولة القارية التي تجمع نخبة الأندية.

تشكيل طاقم التحكيم الدولي والمراقبين

وكشف الإخطار عن تشكيل طاقم تحكيم دولي رفيع المستوى للإشراف على حسم نتائج هذه المواجهة الحاسمة، حيث يتولى إدارة المباراة حكم رواندي بارز هو صامويل أوكوندا، ويعاونه في الحكم الخطي كل من ديدون موتيمانا وديديه إيشموي.

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ويكمل الطاقم التحكيمي الحكم الرابع الذي سيكون من اختصاص روزيا فيديلي، بينما يتولى مهمة حكم تقنية الفيديو (الفار) الحكم المالوي عثمان ديكايته، الذي يعاونه في هذه المهمة التقنية بالتحديد فينسينت كابوري من بوركينا فاسو.

وعلاوة على الطاقم الحكمي الأساسي داخل الملعب، هناك لجنة مراقبة مستقلة تتولى رصد سير المباراة وأداء الحكام بدقة متناهية، حيث يشرف على المباراة رينيه ويليامز من كوت ديفوار، بينما يتابع أداء الحكام داخل الملعب سينكو زيلي أيضاً من كوت ديفوار.

اللجنة الإدارية والتنظيمية للمباراة

وشملت اللائحة الإدارية والتنظيمية للمباراة مجموعة من المنسقين المتخصصين لضمان سير الأمور بسلاسة، حيث يشغل المعتز بالله دشراوي من تونس منصب المنسق العام للمباراة، بينما يتولى الحسن ديالو من غينيا مهمة المنسق الإعلامي للإشراف على التواصل الصحافي.

أما الجانب الأمني، فقد كُلف مارسيل أتشيلي من الكاميرون بالمنسيق الأمني لتأمين حركة الفريقين والجماهير، في حين عين محمد لامين باه من غينيا منسقاُ لحقوق البث الفضائي لضمان تغطية إعلامية واسعة وعالية الجودة للحدث الرياضي.

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وتأتي هذه التحفيزات التنظيمية والدعم اللوجستي الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكاف، قبل انطلاق المواجهة، لتعكس أهمية الدور المصري في سباق القارة الأفريقية وحرص الاتحاد على تقديم تجربة احترافية متكاملة.

وفي السياق الرياضي الأوسع، شهدت الجولة الثامنة من دوري رجال الكرة الطائرة نتائج متباية، حيث حقق نادي الأهلي فوزاً ملموساً، بينما تعرض نادي الزمالك لخسارة في هذه المواجهة التي جمعتهما في نفس الدوري المنافس محلياً.