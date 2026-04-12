بيرو: انتخابات رئاسية وسط تصاعد الجريمة والفساد

تشهد بيرو انتخابات رئاسية يشوبها القلق بشأن تصاعد الجريمة والفساد، مع تنافس 35 مرشحًا على منصب الرئيس في ظل أجواء من عدم الثقة والإحباط بين الناخبين.

يبرز في سباق الانتخابات الرئاسية في بيرو ، التي تجرى اليوم الأحد، صراع محموم بين 35 مرشحًا يمثلون أطيافًا مختلفة، بمن فيهم وزير سابق وشخصية كوميدية ووريثة لسلالة سياسية عريقة. هذه الانتخابات تأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة، حيث تتصاعد جرائم العنف وتتفشى قضايا ال فساد ، مما يثير استياءً واسعًا بين الناخبين. ينظر الكثيرون إلى المرشحين على أنهم غير أكفاء وغير مستعدين لتولي زمام الأمور في هذا البلد الذي شهد تغييرًا في الرؤساء ثماني مرات خلال السنوات العشر الماضية.

هذه الأجواء المشحونة دفعت العديد من المرشحين إلى تقديم مقترحات واسعة النطاق لمواجهة التحديات الأمنية، منها بناء سجون ضخمة، وتقييد إمدادات الغذاء للسجناء، بل والعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة.\يشعر المواطنون بالقلق العميق، حيث يعبر عامل البناء خوان جوميز (53 عامًا) عن هذا القلق بقوله: 'لم نعد نثق بأحد، ولن يتغير شيء. (المجرمون) يأتون على دراجات نارية، ويوجهون أسلحتهم نحو رؤوسنا… نبحث عن شرطي فلا نجد أحدًا'. التصويت إلزامي في بيرو للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 27 مليون ناخب. يتوقع أن يشارك في التصويت ما يقرب من 1.2 مليون ناخب من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة والأرجنتين. للفوز من الجولة الأولى، يجب على أي مرشح الحصول على أكثر من 50% من الأصوات. ومع ذلك، يبدو أن جولة الإعادة في شهر يونيو أصبحت شبه مؤكدة نظرًا لانقسام الناخبين وارتفاع عدد المرشحين، وهو الأعلى في تاريخ هذه الدولة الواقعة في جبال الأنديز. يتجسد هذا الانقسام في حالة من عدم الرضا العام، مدفوعًا بتصاعد الجريمة والفساد اللذين يهددان الأمن والاستقرار الاجتماعي.\تعتبر الجريمة هاجسًا رئيسيًا يؤرق البيروفيين، مما أدى إلى تنظيم احتجاجات متكررة. وفقًا للبيانات الرسمية، تضاعف عدد جرائم القتل، بينما زادت حالات الابتزاز خمسة أضعاف خلال العقد الحالي. يعبر المتقاعد راؤول زيفالوس (63 عامًا) عن هذا القلق قائلاً: 'عندما تركب الحافلة، يجب أن تجلس بعيدًا عن السائق، لأنك لا تعرف ما إذا كنت ستعود إلى منزلك حيًا'. ويضيف: 'المجرمون يمرون على دراجات نارية، ويطلقون النار، ويقتلون السائق، وقد تموت أنت أيضًا'. في عام 2025، لقي أكثر من 200 سائق نقل عام مصرعهم في بيرو. في استطلاع رأي وطني أجراه المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية، أظهر أن 84% من المشاركين في المناطق الحضرية يخشون أن يصبحوا ضحايا للجريمة خلال الأشهر الـ12 التالية. من بين المرشحين الـ35، تبرز كيكو فوجيموري، النائبة المحافظة السابقة وابنة الرئيس الراحل ألبرتو فوجيموري. هذه هي محاولتها الرابعة للوصول إلى منصب الرئاسة. تعهدت فوجيموري بمكافحة الجريمة بيد من حديد، لكنها في الوقت نفسه دافعت عن قوانين يرى الخبراء أنها تجعل من الصعب ملاحقة المجرمين قضائيًا. تشمل هذه القوانين، التي دعمها حزبها في السنوات الأخيرة، إلغاء الاحتجاز التمهيدي في بعض الحالات ورفع سقف الشروط اللازمة لمصادرة أصول المجرمين. في حال فوزها، قالت إن القضاة الذين ينظرون في القضايا الجنائية سيكونون مجهولي الهوية، كما سيطلب من السجناء العمل مقابل الحصول على طعامهم





