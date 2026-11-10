بيركشاير هاثاوي: انخفاض الأرباح 28% وسط شراء أسهم بقيمة 9.6 مليار دولار

بيركشاير هاثاوي تعلن انخفاض أرباحها الصافية بأكثر من 28% خلال الربع الثالث، بينما ارتفعت قيمة محفظتها الاستثمارية إلى 377 مليار دولار، وشهدت جايكو أداءً ضعيفاً.

أعلنت مجموعة بيركشاير هاثاوي عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، حيث سجلت انخفاضاً ملحوظاً في صافي أرباحها بمعدل يتجاوز 28 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد جاء هذا التراجع الكبير مدفوعاً بشكل أساسي بالتغيرات الكبيرة في تقييمات محفظة الاستثمارات المالية للشركة، وهي عامل غير نقدي يؤثر بشكل مباشر على الأرقام النهائية المعروضة في التقارير المالية.

انخفاض الأرباح الصافية وارتفاع القيمة السوقية

حققت مجموعة بيركشاير هاثاوي أرباحاً صافية بلغت 22.1 مليار دولار، مما يترجم إلى 15 ألفاً و502 دولار لكل سهم من الفئة "إيه". ويُعد هذا الرقم انخفاضاً حاداً مقارنة بأرباح بلغت 30.8 مليار دولار، أو ما يعادل 21.413 دولاراً للسهم الواحد، خلال الربع الثالث من العام الماضي. ورغم هذا الهبوط في الأرباح المحققة، إلا أن القيمة السوقية للشركة شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثالث، لتصل إلى 377.4 مليار دولار، مقارنة بـ 365.5 مليار دولار في نهاية شهر يونيو.

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من الجدير بالذكر أن شركة بيركشاير هاثاوي أعادت شراء أسهمها الخاصة بقيمة 9.6 مليار دولار خلال هذا الربع، مما يعكس ثقة الإدارة في قيمة أصولها. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام النهائية للأرباح الصافية غالباً ما تحجب الأداء الحقيقي والفعّال للشركات العديدة التابعة للمجموعة، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل التأمين، والمرافق العامة، والتصنيع، والسكك الحديدية.

الأداء التشغيلي ومفاجأة تقاعد وارن بافيت

توصي مجموعة بيركشاير هاثاوي المستثمرين منذ فترة طويلة بإيلاء اهتمام أكبر للأرباح التشغيلية، وهي مقياس يستبعد التغيرات في قيمة الاستثمارات التي قد تتقلب بشكل كبير وغير منتظم. ومع ذلك، انخفضت هذه الأرباح التشغيلية أيضاً بنحو 6 في المئة، لتصل إلى 12.7 مليار دولار، أو ما يعادل 8907 دولارات للسهم الواحد من الفئة "إيه". ويُعد ذلك انخفاضاً مقارنة بـ 9376.15 دولاراً للسهم الواحد قبل عام، وهو ما يشير إلى تباطؤ في النشاط التجاري الأساسي.

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في سياق متصل بأحداث الشركة، تخلى وارن بافيت عن منصب رئيس مجلس الإدارة في شهر سبتمبر، بعد أن كان قد تنازل عن منصب الرئيس التنفيذي لصالح أحد مساعديه. وكان المدير التنفيذي الأسبق قد فاجأ المستثمرين بإعلانه خططه للتقاعد خلال الاجتماع السنوي للشركة في مايو 2025، وهو قرار كان له صدى كبير في أوساط المستثمرين نظراً للدور المحوري الذي لعبه بافيت على مدار عقود.

توقعات المحللين وأداء شركة جايكو

قبل الإعلان عن النتائج، كان المحللون الأربعة الذين استطلعت شركة فاكت سيت للأبحاث آراءهم قد توقعوا أن تعلن مجموعة بيركشاير هاثاوي عن أرباح تشغيلية تبلغ 8824.84 دولاراً للسهم الواحد من الفئة "إيه". وقد جاءت الأرباح الفعلية البالغة 8907 دولارات أعلى قليلاً من هذه التوقعات، مما يدل على أن الأداء الأساسي للشركة كان أفضل مما كان متوقعاً من قبل الخبراء.

فيما يخص الشركات التابعة، جاء أداء شركة جايكو، وهي الفرع المملوك بالكامل لشركة بيركشاير هاثاوي، مخيباً للآمال خلال هذا الربع. وعلى الرغم من التحديات، حافظت الأسهم من الفئة "إيه"، التي تمنح المساهمين حقوق تصويت أكبر، على قيمتها العالية، حيث تجاوزت حاجز 878 ألف دولار، متجاوزةً مستوياتها السابقة.

التأثيرات المستقبلية على المستثمرين

يعكس هذا التقرير المالي تعقيد الهيكل الاستثماري العملاق، حيث لا تعكس الأرباح الصافية بالضرورة الأداء التشغيلي للشركات المدرجة تحت جناح المجموعة. يُرجح أن يركز المستثمرون在接下来的 تقاريرهم بشكل أكبر على العوائد التشغيلية والاستقرار طويل المدى للشركات التابعة بدلاً من التقلبات قصيرة الأمد في قيمة الأوراق المالية.

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تبقى المؤشرات الأساسية للشركة قوية من حيث السيولة والقيمة الإجمالية للأصول، لكن تذبذب الأرباح الصافية يسلط الضوء على حساسية نموذج الاستثمار الكلاسيكي لتغيرات الأسواق العالمية. سيستمر مراقبو السوق في متابعة كيفية تنفيذ خطة انتقال القيادة والتأثير طويل الأمد لقرار التقاعد على استراتيجية الشركة الاستثمارية في السنوات المقبلة.