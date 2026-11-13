بيرو تعلن طلب جنسية البابا ليو الرابع عشر تراثا قوميا

أدرجت بيرو طلب الجنسية المكتوب بخط اليد للبابا ليو الرابع عشر ضمن التراث الثقافي الوطني، تزامنا مع زيارة البابا الذي يعود إلى تشيكلايو.

أعلنت بيرو رسميا عن إدراج طلب الجنسية المكتوب بخط اليد الذي قدمه البابا ليو الرابع عشر عام 2015 ضمن قائمة التراث الثقافي الوطني للبلاد، وذلك في خطوة تؤكد العمق التاريخي والروحي الذي يربط البابا ذي الأصول الأميركية ب بيرو. يأتي هذا الإجراء الرسمي تزامنا مع زيارة البابا الحالية التي تستغرق 12 يوما في أميركا الجنوبية، والتي يُنظر إليها على أنها عودة إلى وطنه الثاني الذي أمضى فيه سنوات خدمته الرعوية المبكرة.

أهمية الطلب التاريخي للبابا ليو الرابع عشر

يُعد هذا الإجراء تكريما رسميا للصلة الوثيقة التي ربطت البابا ليو الرابع عشر بالمجتمع البيروفي، حيث كان يُعرف شعبياً في تلك الفترة باسم "بادري روبرتو" في عدة مناطق من البلاد. يأتي قرار تصنيف هذا المستند التاريخي كتراث وطني ليؤكد على الجانب الإنساني والروحي الذي ميز فترة أسقفية ليو الرابع عشر، والذي يُعتبر الآن رئيساً للكنيسة الكاثوليكية التي تضم حوالي 1.4 مليار عضو في جميع أنحاء العالم.

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تفاصيل طلب الجنسية الأصلي لعام 2015

في عام 2015، تقدم روبرت فرانسيس بريفوست، وهو كاهن أوغسطيني من شيكاغو، بطلب رسمي للحصول على الجنسية البيروفية ليصبح أسقفا لمدينة تشيكلايو، وهي واحدة من المدن الكبرى في شمال بيرو. كان هذا الطلب جزءاً من مسيرة طويلة للخدمة الدينية، حيث عمل بريفوست في المنطقة لسنوات طويلة قبل أن ينتخبه المجمع الكاردينالي في مايو 2025 رئيساً للكنيسة الكاثوليكية العالمية.

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العودة التاريخية إلى تشيكلايو

يعود البابا ليو الرابع عشر يوم الجمعة إلى مدينة تشيكلايو للمرة الأولى منذ انتخابه في مايو 2025، في زيارة تحمل دلالات روحية وتاريخية عميقة لأبناء المدينة ولسكان المنطقة ككل. من المقرر أن يبقى البابا في بيرو حتى يوم الاثنين المقبل، حيث سيشارك في مجموعة من الفعاليات الدينية والاجتماعية التي تعكس استمرار التواصل الوثيق بين القيادة الروحية العالمية والمجتمعات التي خدمها في صغر سنه.

الأبعاد الرمزية للتراث الثقافي البيروفي

يأتي إدراج هذا الطلب ضمن التراث الوطني في إطار جولة تستغرق 12 يوما في أميركا الجنوبية، مما يعزز من مكانة بيرو كوجهة روحية وتاريخية ذات أهمية عالمية. إن هذه الخطوة لا تعترف فقط بالخدمة التي قدمها روبرت فرانسيس بريفوست في الماضي، بل تؤكد أيضاً على الدور المتصاعد للكنيسة الكاثوليكية في المجتمع البيروفي المعاصر، وفي الوقت نفسه تستحضر الذكريات الجماعية للمواطنين الذين كانوا يعرفونه باسم "بادري روبرتو".