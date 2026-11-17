ينتقد جيرارد بيكيه بقوة قرار إيقاف حارس أنطورا خيسوس أوونو لمدة 12 مباراة إثر الوفاة المأساوية للمهاجم دي ميغويل، واصفاً العقوبة بالجائرة وغير المنطقية.

أعرب جيرارد بيكيه ، مالك الأغلبية في نادي أنطورا الإسباني، عن رفضه الشديد لقرار رابطة الدوري الإسباني بإيقاف الحارس خيسوس أوونو لمدة 12 مباراة. جاء هذا الموقف بعد أن أدى تدخل أوونو العنيف على المهاجم خيسوس دي ميغويل من فريق تينيرفي إلى وفاته بشكل مأساوي، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية.

انتقاد بيكيه للقرار الإداري والتزامات النادي

صرح بيكيه في تصريحات نشرها الموقع الإخباري فرانس 24 بأن الموقف الحالي غير عادل على الإطلاق، مشدداً على أن العقوبة المفروضة على خيسوس أوونو لا تعكس الحقيقة الكاملة للواقع. وأكد المدافع السابق لنادي برشلونة وحامل كأس العالم 2010 أن معاقبة الحارس بسبب تبعات الحدث تعتبر ظلمًا كبيرًا، خاصة عندما يكون الأمر ليس بذنبه الشخصي المباشر في النية المسبقة.

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شدد بيكيه على مبدأ أساسي في تطبيق العقوبات الرياضية، مفاده أن العقاب يجب أن يستند إلى الفعل الجسيم الذي تم ارتكابه، وليس إلى العواقب الوخيمة التي نتجت عنه بشكل غير متوقع. وفي هذا السياق، أوضح أن التركيز على نتيجة الحدث المأساوية قد يحجب النظر إلى طبيعة الفعل نفسه الذي اتسم بالصدفة والخطأ الفادح وليس بالعدوانية المسبقة.

الحالة النفسية للحارس وصدمة الحادث

أوضح بيكيه أن خيسوس أوونو يعيش حالياً حالة من الحزن الشديد والصدمة العميقة عقب فقدان زميله في المنافسة خيسوس دي ميغويل. وأكد أن الحارس عاش أصعب أيام حياته منذ بدء مسيرته الكروية، مما يستدعي تفهماً كاملاً من الجهات الرقابية لوضعه النفسي الحرج الذي يؤثر سلباً على تركيزه.

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كما أشار بيكيه إلى أن الحادث المذكور غير قابل للتفسير المنطقي الكامل في ظل ضغوط اللعبة، متوقعاً أن الحارس سيحتاج إلى فترة أطول بكثير من 12 مباراة ليعود إلى حالته النفسية والجسدية المؤهلة للعب بشكل طبيعي وفعال.

تحقيقات الشرطة والعواقب القانونية المستقبلية

من الجدير بالذكر أن مصادر في الشرطة الإسبانية أكدت لوكالة فرانس برس أنه تم فتح تحقيق رسمي في الواقعة تحت إشراف قضائي دقيق. وهذا الإجراء القانوني هو المتبع دائماً في حالات الوفاة غير الطبيعية التي تحدث أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، مما يعني أن المسألة تتجاوز العقوبة الرياضية البحتة إلى أبعاد قانونية.

ختاماً، أكّد بيكيه أن أي عقوبة، مهما كانت درجة شدتها أو طول مدتها، لن تتمكن أبداً من إعادة الحارس الراحل دي ميغويل إلى الحياة. وأضاف أن التركيز يجب أن يكون على الدعم النفسي للاعبين والوقاية من الحوادث المماثلة مستقبلاً بدلاً من مجرد إصدار قرارات عقابية قد لا تفي بحجم المأساة.