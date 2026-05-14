بين نهضة النقل في مصر وصراعات القضاء والسياسة الدولية

تقرير مفصل يتناول إقبال المواطنين على المونوريل لزيارة العاصمة الإدارية، وتفنيد أحمد موسى لاتهامات الإعلام الإسرائيلي، وكشف تفاصيل سجن الرئيس الفنزويلي السابق في الولايات المتحدة.

شهدت الآونة الأخيرة تطورات ملحوظة على عدة أصعدة محلية ودولية، حيث تصدرت أخبار البنية التحتية في مصر المشهد من خلال تصريحات رئيس هيئة الأنفاق، الذي أكد أن قطاعات واسعة من المواطنين المصريين قد استغلوا تشغيل المونوريل كفرصة ذهبية لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المسؤول أن هذا المشروع القومي لم يعد مجرد وسيلة نقل حديثة، بل تحول إلى جسر يربط المواطنين بإنجازات الدولة المصرية في مدينتها المستقبلية، حيث تتدفق الحشود لرؤية التطور العمراني والتقني الذي شهدته العاصمة، مما يعكس حالة من الفخر والاعتزاز بما تحقق من نهضة شاملة في قطاع النقل الذكي والمستدام، والذي يهدف إلى تقليل الازدحام المروري وربط المدن الجديدة بقلب القاهرة بطريقة عصرية تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية. وفي سياق آخر يتسم بالتجاذبات الإعلامية والسياسية، أثار الإعلامي أحمد موسى حالة من الجدل بعد حديثه عن اتهامات وجهها إليه الإعلام الإسرائيلي بمعاداة السامية.

وأشار موسى في تصريحاته إلى أن مواقفه الوطنية والثابتة تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، هي السبب الرئيسي وراء هذه الاتهامات التي يراها محاولة للنيل من مصداقيته أو الضغط عليه. وأكد أن هذه الحملات الإعلامية الموجهة تزداد حدتها كلما كانت مواقفه أكثر صراحة في كشف الحقائق والدفاع عن الحقوق المشروعة، معتبراً أن إزعاج الجانب الإسرائيلي بمواقفه هو دليل على تأثير خطابه الإعلامي وقدرته على ملامسة الواقع الذي يرفض التنازل عن الثوابت الوطنية، وهو ما يعكس حالة الصراع الإعلامي المستمر في منطقة الشرق الأوسط حيث تتحول المنصات الصحفية إلى ساحات للمعارك السياسية.

أما على الصعيد الدولي، فقد كشفت مجلة دير شبيجل الألمانية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالوضع الإنساني والقانوني للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، المسجون حالياً في الولايات المتحدة. وفي مقابلة أجراها نجل الرئيس السابق، نيكولاس مادورو جيرا، المعروف بـ نيكولاسيتو، فقد وصف الظروف القاسية التي يعيشها والده، حيث يتشارك الزنزانة مع 18 نزيلاً آخرين في بيئة تفتقر إلى الخصوصية.

ومن المفارقات التي ذكرها الابن أن مغني الراب الأمريكي الشهير تيكاشي 6 9 قد تواجد لفترة وجيزة في نفس الزنزانة بعد خرق شروط الإفراج المشروط الخاصة به. وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس في كاراكاس مطلع يناير الماضي، ومن ثم نقلهما جواً إلى نيويورك لمواجهة اتهامات خطيرة تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، حيث تدعي السلطات الأمريكية استغلاله لمنصبه لتسهيل تهريب الكوكايين.

من جانبه، نفى مادورو ونجله هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن القضية مسيسة بامتياز وتهدف إلى تصفية حسابات سياسية مع النظام الفنزويلي، نافين أي صلة لعائلتهم بتجارة الممنوعات أو الأنشطة الإرهابية، مما يضع هذه القضية في إطار الصراع الأزلي بين واشنطن وكاراكاس على النفوذ والشرعية في أمريكا اللاتينية





