بيومي فؤاد يروي حكاية صعوده من تنظيف الأسماك إلى نجم الكوميديا في عيد ميلاده الستين

في برنامج "أنا وبنتي" يكشف الفنان بيومي فؤاد عن مهنته السابقة في مطعم أسماك وكيف ساهمت في تشكيل مسيرته الفنية، مؤكداً أن المثابرة والعمل الجاد هما سر نجاحه المتواصل.

يحتفل الفنان الكوميدي بيومي فؤاد ، الذي بلغ الستين من عمره، بذكرى ميلاده في جو من الفرح والذكريات التي تسترجع مسيرته الطويلة التي بدأت من أحياء القاهرة الفقيرة إلى صدارة المشهد الفني المصري.

خلال برنامج "أنا وبنتي" الذي قدمه الفنان شريف منير، كشف فؤاد عن تفاصيل قليلة من حياته قبل الشهرة، مبرزًا تلك الفترات التي قضاها وهو يعمل في وظائف متعددة لتأمين نفقات دراسته ومساعدة أسرته. فقد بدأ عمله في مرحلة الثانوية العامة في أحد مطاعم الأسماك بمنطقة سفنكس، حيث كان يتولى تنظيف الأسماك مقابل راتب شهري يبلغ 90 جنيهًا، في حين كانت مصاريف دراسته تصل إلى 100 جنيه تُدفع على دفعتين.

كان المطعم مملوكًا لزوج الفنانة هياتم، ويستقبل نجومًا مثل فاروق الفيشاوي ولاعبين بارزين في كرة القدم، ما أتاح له فرصة مشاهدة المشاهير عن قرب قبل دخوله عالم الفن. وبالإضافة إلى عمله في المطعم، كان فؤاد يحصل على بدل يومي للمواصلات من صاحب العمل، لكنه كان يكتفي بالاعتماد على قرب سكنه من مكان العمل لتوفير المال. هذه التجربة البسيطة شكلت جزءًا مهمًا من تشكيل شخصيته وعلمته قيمة الانضباط والعمل الجاد.

بعد انتهاء المرحلة الثانوية، انتقل إلى كلية الفنون الجميلة، حيث بدأ يتعرف على أسس التمثيل والتمثيل المسرحي. انطلقت أولى خطواته على خشبة المسرح، ومن ثم انتقل إلى الشاشة الكبيرة، مشاركًا في عشرات الأعمال السينمائية والدرامية والمسارح التي أكسبته قاعدة جماهيرية واسعة وجعلته من أبرز نجوم الكوميديا في مصر. اليوم، وبينما يتذكر فؤاد رحلته من تنظيف الأسماك إلى صدارة الساحة الفنية، يسلط الضوء على أن النجاح لا يأتي إلا بالجهد المستمر والإصرار.

وقد أثرت قصته في كثير من الشباب الذين يطمحون إلى دخول عالم الفن أو أي مهنة أخرى، حيث يرون فيه نموذجًا يثبت أن المثابرة والتفاني قادران على تحويل الأحلام إلى واقع ملموس. كما أشار إلى أن فوزه بأدوار متنوعة في مسلسلات وأفلام الكوبونات وحصده المستمر للجوائز يعكس مدى استحقاقه لمكانته الحالية.

وفي إطار الاحتفال، أجرى فؤاد عدة مقابلات معهديه وألف بعض الأغاني لعيد ميلاده، مؤكدًا أنه سيستمر في تقديم الضحك والفكاهة لجمهوره حتى مع تقدم العمر، مضيفًا أن مسيرته لا تزال في ذروتها وأن هناك العديد من المشاريع الفنية المستقبلية في الأفق. إن قصة بيومي فؤاد تلهم الكثيرين وتظهر أن العزيمة والعمل الجاد يمكن أن يتجاوزا كل الصعوبات للوصول إلى القمة





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