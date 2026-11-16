بيونسيه تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بـ100 ترشيح في الجوائز الغنائية، بينما تتفوق تايلور سويفت وراي في تسجيلات قياسية هيمنة نسائية في الفئات الكبرى.

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم عن ترشيحات جوائز الجرامي العالمية لهذا العام، حيث كشف الإعلان عن أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة في تاريخ المسابقة الموسيقية السنوية. جاءت هذه البيانات لتؤكد الصدارة التاريخية للمغنية بيونسيه التي تجاوزت عتبة المائة ترشيح، لتصبح أول فنانة في التاريخ تحقق هذا الرقم المهيب. بينما سجلت تايلور سويفت أرقامًا قياسية جديدة في فئات الألبومات، مما يعكس قوة الأداء النسائي في هذا الحدث الموسيقي العالمي الكبير.

بيونسيه تسجل رقمًا قياسيًا في ترشيحات الجائزة

حطمت المغنية بيونسيه حاجز المائة ترشيح التاريخي في مسيرة الجائزة، لتظل بحكم الأمر الواقع صاحبة أكبر عدد من مرات الترشيح والفوز في تاريخ الجائزة. وقد جاء ترشيحها رقم 100 تحديداً عن أغنيتها "Morning Dew" ضمن فئة أفضل أداء R&B منفرد، وهو إنجاز يعكس استمرارية إبداعها على مدى سنوات طويلة. تملك بيونسيه حالياً 35 جائزة جرامي، وهو رقم يؤكدها كالفنانة الأكثر فوزًا بالتاريخ في هذه المسابقة المهمة.

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تايلور سويفت وكسر حاجز فرانك سيناترا

لم تخرج المطربة الأمريكية تايلور سويفت خالية الوفاض من دائرة الأرقام القياسية، فقد حققت رقماً قياسياً جديداً في جائزة ألبوم العام بواقع 8 ترشيحات عن ألبومها The Life of a Showgirl. تجاوزت بذلك الرقم السابق الذي كان يحمله فرانك سيناترا بـ7 ترشيحات لألبوماته المنفردة، لتدخل التاريخ كأكثر فنانة ترشيحاً في هذه الفئة. كما أصبحت سويفت أول امرأة في تاريخ الجرامي تحصل على ترشيح لألبوم العام عن 5 ألبومات استوديو متتالية، وهي السلسلة التي لا يسبقها في تحقيقها سوى كيندريك لامار. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أصبحت تايلور الفنانة الأكثر ترشيحاً عبر الفئات الثلاث الكبرى، ألبوم العام وتسجيل العام وأغنية العام، في 5 دورات مختلفة من الجوائز.

روزاليا وأريانا جراندي تكسران الحواجز

حققت المطربة الإسبانية روزاليا رقماً قياسياً للموسيقى الإسبانية، حيث أصبحت أول امرأة في تاريخ الجرامي يتم ترشيحها لجائزة ألبوم العام بألبوم باللغة الإسبانية، عن ألبومها LUX. حصلت روزاليا على 9 ترشيحات، بينها الفئات الثلاث الكبرى، وهي ألبوم العام وتسجيل العام وأغنية العام، لتصبح من أبرز المنافسات في الدورة الحالية. فيما حطمت أريانا جراندي الرقم القياسي لترشيحات ألبوم البوب الغنائي، بواقع 7 ترشيحات في هذه الفئة عن ألبومها petal، متجاوزة الرقم السابق البالغ 6 ترشيحات، والذي كانت تتقاسمه تايلور سويفت وكيلي كلاركسون.

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هيمنة نسائية في الفئات الكبرى

شهدت قوائم الترشيحات هيمنة نسائية واضحة، خصوصًا في الفئات الكبرى، إذ هيمنت النساء على 7 من أصل 8 ترشيحات في فئة ألبوم العام. كما هيمنت النساء أيضًا على 6 من أصل 8 ترشيحات في فئة تسجيل العام، فيما برز دور النساء في 7 من أصل 8 ترشيحات في فئة أغنية العام. هذا التوزيع يعكس تحولاً جذرياً في موازين القوة داخل صناعة الموسيقى العالمية في هذه الدورة من الجوائز.

راي تتعادل مع الرقم القياسي التاريخي

تصدرت المطربة راي قوائم الجوائز بأكثر عدد من الترشيحات لفنانة في عام واحد، بواقع 11 ترشيحًا في دورة واحدة من الجرامي. هذا الإنجاز يجعلها تتعادل مع الرقم القياسي الذي حققته بيونسيه عام 2025، باعتبارهما صاحبتي أكبر عدد من الترشيحات لفنانة في دورة واحدة من الجرامي. هذه النتيجة تؤكد أن المنافسة الشديدة تدور بشكل أساسي بين أبرز النجمات اللواتي شكلن موجة إبداعية قوية في هذا العام.