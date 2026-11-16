الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم تعلن عن ترشيحات حفل الجرافي 2027 بمشاركة 6 فنانين في فئة الريذم أند بلوز وسط منافسة شديدة على 6 جوائز رئيسية.

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم اليوم الاثنين، عن القائمة الرسمية للترشيحات للدورة الستين والتسعين من جوائز جرامي الموسيقية، وذلك بالتزامن مع استعدادات الحفل المقرر عقده في السابع من شهر فبراير عام 2027 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. يبرز في صدارة المنافسة في فئة موسيقى ال ريذم أند بلوز (R&B) مشاركة ستة فنانين مميزين، في خطوة تعكس التنوع الواسع والجودة العالية للإبداعات الموسيقية المقدمة خلال العام المنصرم، مما يضع الفنانين الكبار في سباق محموم لنيل التكريم الموسيقي الأرقى عالميًا.

تفاصيل فئات الريذم أند بلوز وترشيحات بيونسيه

تشمل هذه الدورة من الجوائز مئة فئة موزعة على اثني عشر مجالًا موسيقيًا مختلفًا، مع إدخال خمسة فئات جديدة إلى القائمة بهدف توسيع نطاق التكريم ليشمل أنماطًا موسيقية ومواهب من شتى المناطق حول العالم. وتتميز فئة موسيقى الريذم أند بلوز بتكريم الأداء الفردي والأغاني والألبومات، حيث جاءت المطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه في طليعة المتنافسين لترشح لجائزة أفضل أداء ريذم أند بلوز منفرد عن أغنيتها المسماة "MORNING DEW (DONK)".

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وتأتي هذه الترشيحات في إطار التعديلات التي أدخلتها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم على بعض الفئات، لضمان تمثيل عادل ودقيق لمختلف الأصوات في المشهد الموسيقي المعاصر. يشار إلى أن فئات موسيقى الريذم أند بلوز تضم ست جوائز رئيسية هي: أفضل أداء ريذم أند بلوز منفرد، وأفضل أداء ثنائي أو جماعي، وأفضل أداء ريذم أند بلوز تقليدي، وأفضل أغنية ريذم أند بلوز، وأفضل ألبوم ريذم أند بلوز، بالإضافة إلى جائزة أفضل ألبوم ريذم أند بلوز تقدمي.

ترشيحات تيمز وجيل سكوت والمنافسة على الألبومات

على صعيد الترشيحات الأخرى، نالت المطربة تيمز ثلاث ترشيحات مهمة، حيث ترشحت بأغنية "What You Need" لجائزتي أفضل أداء ريذم أند بلوز منفرد وأفضل أغنية ريذم أند بلوز. كما حصلت على ترشيح إضافي في فئة أفضل أداء موسيقى أفريقية عن أغنيتها "Big Daddy"، مما يعكس تنوع مسيرتها الفنية وقدرتها على التمازج بين الأنماط الموسيقية المختلفة بنجاح كبير.

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فيما تتنافس المغنية جيل سكوت بألبومها الجديد "To Whom This May Concern" على جائزة أفضل ألبوم ريذم أند بلوز، بينما تنافس عن أغنية "Pressha" في فئتي أفضل أداء ريذم أند بلوز تقليدي وأفضل أغنية ريذم أند بلوز. ومن المتوقع أن تكون المنافسة شديدة بين المرشحين في هذه الفئة، خاصة مع جودة الألبومات المشاركة وجودة الأغاني التي تقدمت للجولة النهائية من الترشيحات.

مشاركات كيهلاني وليون توماس في السباق

كما حظيت المغنية والراقصة كيهلاني بترشيح لافت لألبومها الحامل لنفس اسمها "Kehlani" على جائزة أفضل ألبوم ريذم أند بلوز، في حين تنافس بأغنية "Out The Window" على جائزتي أفضل أداء ريذم أند بلوز منفرد وأفضل أغنية ريذم أند بلوز. وتظهر ترشيحات كيهلاني استمرارها في فرض نفسها كواحدة من أبرز الأصوات الشابة المؤثرة في مشهد الموسيقى المعاصرة.

وحصل الفنان ليون توماس على ست ترشيحات منفصلة، وهو ما يجعله من أبرز المرشحين في هذه الدورة، حيث ترشح لأفضل ألبوم ريذم أند بلوز تقدمي عن ألبومه "PHOLKS"، بالإضافة إلى ترشيحاته في فئات أفضل أداء ريذم أند بلوز جماعي، وأفضل أداء ريذم أند بلوز تقليدي، وأفضل أغنية ريذم أند بلوز. ويؤكد هذا العدد الكبير من الترشيحات على الدور المحوري الذي يلعبه ليون توماس في إثراء هذا النوع الموسيقي وتنويعه.

تأثير الترشيحات على المستقبل الموسيقي

تعد هذه الترشيحات مؤشرًا قويًا على التوجهات الجديدة في عالم الموسيقى، حيث تسعى الأكاديمية من خلال استحداث فئات جديدة وتوسيع نطاق الترشيحات إلى تشجيع الفنانين الجدد والاحتفاء بالمواهب المتنوعة. كما أن التركيز على فئة الريذم أند بلوز يبرز استمرارية شعبية هذا النوع الموسيقي وقدرته على استقطاب أكبر عدد من الجمهور والفنانين على مستوى العالم.

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وسيكون الحفل المقرر في السابع من فبراير عام 2027 في لوس أنجلوس موعدًا حاسمًا لمعرفة الفائزين النهائيين، حيث سيجمع الحدث أبرز نجوم الغناء العالمي في سباق محموم على التكريم. وتظل هذه الجوائز منصة مرموقة لتسليط الضوء على الإبداع الموسيقي وتقديم الدعم للفنانين الذين يسهمون في إثراء التراث الموسيقي العالمي بأنماطهم المميزة.