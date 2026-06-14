بي إم دبليو XM: سيارة رياضية فاخرة بأداء هجين فائق

تستعرض المقالة سيارة بي إم دبليو XM، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة تعمل بنظام هايبرد قابل للشحن، مع تفاصيل عن أبعادها، أدائها، وقوتها التي تصل إلى 748 حصاناً في النسخة الأقوى.

تعد بي إم دبليو XM واحدة من أبرز ال سيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة في العالم، حيث تجمع بين الأداء القوي والتصميم الجريء. تنتمي هذه السيارة إلى فئة كبيرة الحجم، مما يظهر بوضوح من خلال أبعادها الخارجية: يبلغ طولها 5.110 أمتار، وعرضها 2.005 متر، وارتفاعها 1.755 متر، مع قاعدة عجلات بطول 3.105 متر.

توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 527 لتراً، بينما يبلغ وزنها الإجمالي 2785 كيلوجراماً دون ركاب. اعتمدت بي إم دبليو في تصميم XM على عناصر جريئة، مثل المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED مع وحدات إضاءة نهارية مميزة، وعجلات كبيرة قياس 23 بوصة في الأمام والخلف، مما يعزز من حضورها على الطريق. من ناحية الأداء، تعتمد بي إم دبليو XM على نظام هايبرد قابل للشحن يجمع بين محرك كهربائي ومحرك بنزين ثماني الأسطوانات سعة 4.4 لتر مزود بشاحني توربو.

يولد المحرك الكهربائي قوة 197 حصاناً وعزم دوران 280 نيوتن متر، بينما ينتج محرك البنزين 489 حصاناً وعزم 650 نيوتن متر. تبلغ القوة الإجمالية للنظام 653 حصاناً مع عزم دوران مشترك يبلغ 800 نيوتن متر، ويتصل النظام بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع كلي للعجلات. تحتوي السيارة على بطارية بسعة 29.5 كيلوواط ساعة وخزان وقود بسعة 69 لتراً.

تستطيع النسخة القياسية التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثوانٍ فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 270 كيلومتراً في الساعة. توفر بي إم دبليو XM مستويات أداء تتناسب مع مكانتها كسيارة رياضية فاخرة، مع توازن ممتاز بين القوة والراحة.

بالإضافة إلى النسخة الأساسية، تتوفر بي إم دبليو XM بإصدار أكثر قوة يُعرف باسم XM Label Red، حيث يحصل محرك البنزين على تعديلات ترفع قدراته إلى 585 حصاناً وعزم 750 نيوتن متر، بينما يظل المحرك الكهربائي عند 197 حصاناً، لترتفع القوة الإجمالية إلى 748 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 1000 نيوتن متر. هذا الإصدار يقدم أداءً فائقاً يجعلها من أقوى السيارات في فئتها.

داخل المقصورة، توفر XM تجربة فاخرة بمواد عالية الجودة، مثل الجلد الفاخر والألمنيوم والخشب، مع شاشة معلومات ترفيهية كبيرة ونظام صوتي متطور. كما تضم السيارة مجموعة واسعة من أنظمة المساعدة على القيادة، مثل مثبت السرعة التكيفي، والتحذير من الاصطدام، ومساعد الحفاظ على المسار. تعتبر بي إم دبليو XM منافساً قوياً لسيارات مثل مرسيدس مايباخ GLS ورينج روفر سبورت، حيث تجمع بين الأداء الرياضي والرفاهية الفائقة، مما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات التي تبحث عن القوة والأناقة





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بي إم دبليو XM سيارات هجينة فخامة أداء رياضي

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