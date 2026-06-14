بي إم دبليو تطلق M3 موديل 2027: القوة الكهربائية والأداء الرياضي في توازن مثالي

أعلنت بي إم دبليو عن طراز جديد للسيارة الرياضية بقدرة 750 حصانًا وبطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، مع تصميم حديث ومزايا كهربائية، ليعزز مكانتها في سوق السيارات السعودي بأسعار منافسة

أعلنت شركة بي إم دبليو الرائدة عن إطلاق طرازها الجديد M3 موديل 2027، وهو سيارة سيدان تجمع بين روح الأداء الرياضي الموروثة من فئة M والكفاءة المتقدمة للطاقة الكهربائية، مع العلم أن هذه السيارة تستهدف محبي السرعة والتجديد البيئي على حد سواء.

من بين المنافسين الأقوياء في السوق، تظهر الأودي RS5 e‑tron ومرسيدس AMG GT 4‑Door الكهربائية، مع إضافة بورشه تايكان توربو S كخيارات أخرى، ما يجعل بي إم دبليو M3 المحدثة يجب أن تقدم مستوىً عالياً من الأداء والابتكار ليطمئن المستهلكين. تصميم النموذج الجديد يراعي كل تفاصيل الأداء الجمالي؛ حيث أضيفت خطوط عضلية متماسكة إلى الهيكل، مع تعديلات ذكية على شبكة الكلوي والقطاعات الخلفية، مما يمنح السيارة مظهرًا متفوقًا وأكثر حيوية.

تُزداد الحداثة بوجود أقواس عجلات بارزة ومصابيح صفراء مميزة، وهي تفوق على الأنظمة التقليدية بتوفير رؤية استثنائية في الظروف القاسية، ما يضفي علامة تجارية واضحة للصالونات الرياضية. أما بالنسبة للمواد، فقد أطلقت بي إم دبليو استخدام سقف مصنوع من الألياف الطبيعية، وهو خطوة مهمة نحو تقليل البصمة الكربونية مع الحفاظ على المتانة والراحة. التجربة الداخلية تغذي الشعور بالرياضية والراحة.

شاشة iDrive البانورامية تمتد على طول الزجاج الأمامي، حيث تعرض بيانات الأداء الفورية مثل أوقات اللفات وقوى التسارع، مع واجهة سيريفية قليلة الأزرار حيث يلعب متحكم أحمر جذاب دورًا أساسيًا. كما تأتي السيارة بمحرك كهربائي بقدرة 750 حصانًا، مع بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، ومع الأنابيب الكهربية تعزز الأداء بمستوى استثنائي، إذ تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون ثلاث ثوانٍ مسرعة للوقود.

يرافق ذلك ناقل حركة أوتوماتيكي يُحاكي تجربة القيادة الرياضية التي يتعرف عليها محبو سيارات M على مستوى عالمي. مصمم لتلبية احتياجات السوق السعودي، سيباع M3 موديل 2027 وسعرها 500 ألف ريال سعودي، وهو سعر تنافسي في ظل العرض الواسع للسيارات الكهربائية الفاخرة. كما تستند شركة بي إم دبليو تاريخها الطويل في صناعة السيارات، بدءًا من إنتاج محركات الطائرات في عام 1916، مرورًا بالدراجات النارية، وانتهاءً بظهور العلامة التجارية في عالم السيارات عام 1928، لتصبح اليوم رمزًا للأداء والضيافة الفاخرة.

هذه الصياغة للجيل الجديد تعكس روح الشركة التي تهدف إلى تكامل التكنولوجيا مع الأداء الرياضي المتميز. تأتي هذه الإطلاق في وقت تشهد فيه الصناعة إقبالًا متزايدًا على السيارات الكهربائية المتطورة، ما يجعل بي إم دبليو M3 موديل 2027 خيارًا جذابًا للمستهلكين الذين يسعون إلى كفاءة استثنائية وأداء لا يُضاهى في عالم السيارات من ذيل إلى الأمام.





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بي ام دبليو M3 سيارات كهربائية أداء رياضي سيدان السوق السعودي

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