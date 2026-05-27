بي إم دبليو M3 هاندشالتر 2026: أيقونة الأداء اليدوي بإنتاج محدود

كشفت شركة بي إم دبليو عن سيارتها M3 هاندشالتر موديل 2026، وهي نسخة خاصة بإنتاج محدود تحتفي بناقل الحركة اليدوي في الجيل الحالي من الأيقونة الرياضية، بمحرك قوي وتقنيات مستوحاة من M4 CSL.

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد M3 هاندشالتر موديل 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيدان الرياضية. تم إنتاج هذه السيارة لتوديع الجيل الحالي من الأيقونة M3 بطريقة استثنائية، حيث تأتي ب إنتاج محدود للغاية وأعداد حصرية جداً.

تهدف بي إم دبليو من خلال هذه النسخة إلى الاحتفاء بتجربة القيادة الكلاسيكية التي يوفرها ناقل الحركة اليدوي، والذي أصبح نادراً في عالم السيارات الرياضية الفاخرة. صُممت السيارة لتكون تحفة فنية تجمع بين الأداء العالي والتصميم الجريء، مع لمسات من ألياف الكربون تعزز خفة الوزن والديناميكية. تحصل سيارة M3 هاندشالتر على قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة 473 حصاناً وعزم دوران 550 نيوتن/متر.

يرتبط المحرك بعلبة تروس يدوية من 6 سرعات، مما يمنح السائق تحكماً كاملاً في نقل القوة. تتسارع السيارة من السكون إلى 100 كم/ساعة في 4.1 ثانية فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى 290 كم/ساعة. هذا الأداء المذهل يجعلها منافسة قوية في فئتها، مع الحفاظ على روح القيادة الرياضية الأصيلة. من حيث المواصفات، زودت السيارة بالعديد من المميزات التي تعزز الأداء والثبات.

تشمل ممتصات الصدمات وأنظمة التعليق المستخدمة في شقيقتها الأكثر شراسة M4 CSL، مع تعديل استجابة التوجيه والمحرك لتوفير تحكم فوري ودقيق. استخدمت ألياف الكربون في السقف وغطاء المحرك وموزع الهواء الأمامي وأغطية المرايات الجانبية وناشر الهواء الخلفي وجناح خلفي مدمج، مما يقلل الوزن ويزيد من الديناميكية الهوائية. عند الدخول إلى المقصورة الداخلية، يشعر السائق بأجواء حلبات السباق بفضل مقاعد M الكربونية الحاضنة وحزمة أنظمة دعم السائق والتحكم في الثبات لضمان أعلى مستويات الأمان عند الانزلاق بالمنعطفات.

تاريخ شركة بي إم دبليو يعود إلى عام 1916 في ميونخ بألمانيا، حيث بدأت كمصنع لمحركات الطائرات، ثم تحولت إلى صناعة السيارات رسمياً عام 1928. اليوم، أصبحت بي إم دبليو واحدة من أعرق العلامات التجارية العالمية في فئة السيارات الفاخرة والأداء الرياضي. تعكس M3 هاندشالتر هذا الإرث العريق، حيث تجمع بين التقاليد والابتكار. مع إصدار هذه النسخة المحدودة، تؤكد الشركة التزامها بتقديم تجارب قيادة استثنائية لعشاق السيارات حول العالم، حيث تظل M3 أيقونة حقيقية في عالم السيارات الرياضية





