خدمة بي بي سي العالمية تطلق برنامج 'درس هوسا' التعليمي بلغة الهوسا في شمال نيجيريا لتعليم الأطفال المحرومين من المدرسة عبر الإذاعة والتلفزيون.

أطلقت خدمة بي بي سي العالمية برنامجًا تعليميًا جديدًا باسم 'درس هوسا' في شمال نيجيريا ، بهدف توفير فرص تعليمية للأطفال المحرومين من الدراسة. يأتي هذا الإجراء في ظل ارتفاع أعداد النازحين والأطفال الذين يفتقدون الوصول إلى التعليم الرسمي بسبب النزاعات والعنف.

الوصول إلى التعليم عبر الإذاعة والتلفزيون

يهدف البرنامج المطلق بلغة الهوسا، وهي اللغة السائدة في شمال نيجيريا، إلى سد فجوة التعليم عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة. يقدم البرنامج دروسًا في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم للأطفال في أنحاء غرب أفريقيا، بما في ذلك النيجر والكاميرون.

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يعتمد العرض على منصات متعددة تشمل وسائل التواصل الاجتماعي، وقنوات تلفزيونية محلية، والإذاعة. وتوضح الأرقام أن نصف الأسر في نيجيريا تمتلك جهاز راديو، مما يجعله وسيلة رئيسية للحصول على الأخبار والمعلومات التعليمية.

قصة هاديزا والعنف في القرى

تعكس قصة هاديزا البالغة من العمر 15 عامًا التحديات التي تواجه التعليم في المنطقة. قبل نحو عامين، داهم مسلحون قريتها في ليلة مظلمة، مما أجبر الأسرة على الفرار. اختطف المسلحون فتاة من القرية، وسرعان ما فرقت شمل العائلة.

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هربت عائلة هاديزا حفاة الأقدام طوال الطريق حتى وصلوا إلى مخيم غورونيو، حيث تعيش الآن. رغم التحاق هاديزا بالمدرسة في المخيم لفترة قصيرة، إلا أنها توقفت عن الدراسة وتزوجت في سن الثالثة عشرة وفقًا للعادات المحلية.

الإحصائيات وأبعاد الأزمة التعليمية

تشير تقديرات منظمة اليونسكو المنشورة عام 2024 إلى أن نحو 19 مليون طفل في نيجيريا محرومون من التعليم. يعادل هذا العدد طفلًا واحدًا من كل أربعة أطفال في سن الدراسة داخل البلاد. ويمنع القانون النيجيري الزواج دون سن الثامنة عشرة، لكن التطبيق غير متسق في بعض المناطق.

تعيش رقية البالغة من العمر 12 عامًا في مخيم غورونيو أيضًا، مما يبرز تداخل الأسباب التي تحول دون التحاق الأطفال بالمدارس. تشمل هذه الأسباب الفقر، النزوح، والقيود الثقافية التي قد تطغى على التشريعات الوطنية.

نجاح نموذج درس هوسا السابق

يعتمد البرنامج على نموذج ناجح سابق، إذ أطلق 'درس هوسا' لأول مرة عام 2023 بلغتي البشتو والدارية لمساعدة الأطفال الأفغان. تأتي كلمة 'درس' بمعنى 'حصة تعليمية' في كلتا اللغتين، مما يعكس جوهر المبادرة.

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سبقت النسخة النيجيرية نسخة باللغة العربية أُطلقت في فبراير/شباط 2025. تسعى الخدمة العالمية لبي بي سي من خلال هذه البرامج إلى دعم الأطفال في مناطق الأزمات، حيث تكون المدارس مغلقة أو غير آمنة. تعتمد منظمة أنقذوا الأطفال على الإذاعة كنشاط رئيسي في المناطق التي تفتقر البنية التحتية التعليمية.